El Puerto delimita el área de depósito de los coches del primer envío de SAIC

Desde el entorno del faro de cabo Prior puede apreciarse ya zona delimitada en la que se depositarán los turismos una vez se descarguen Daniel Alexandre

La llegada del primer buque de la multinacional SAIC que descargará en Ferrol alrededor de 700 vehículos de la marca MG es inminente –se materializará el miércoles– y la Autoridad Portuaria acelera los preparativos para que todo esté en orden en el momento de la primera operación de desembarque de la empresa china.

Este viernes, por ejemplo, ya se podía apreciar en su integridad el vallado de la zona en la que se irán almacenando los vehículos a medida que se vayan descargando del buque, el ‘Anji Forever’, un carguero que también es propiedad de la compañía con sede en Shangái, que plantean este de­sembarque como una operación de prueba de cara a ir afinando el proceso y los tiempos con vistas al futuro.

La implantación de SAIC está provocando un terremoto en el sector portuario y de la logística. Las magnitudes que se barajan con la instalación de la firma de automoción china en Ferrol y As Pontes son extraordinarias y los primeros pasos ya se están dando. Más allá de la construcción de una fábrica que, con sus servicios complementarios, permitirá crear hasta 2.300 puestos de trabajo en cuanto funcione a pleno rendimiento –a partir de 2031–, la multinacional china lleva tiempo preparando el aterrizaje.

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Este proceso tiene varias etapas y una de ellas es conocer al detalle la logística. En esa fase previa se inscribe esta primera operación de descarga. SAIC ha optado por utilizar la ruta del cabo de Buena Esperanza –en Sudáfrica– en lugar del Canal de Suez para valorar los costes operativos del transporte mientras no comience a funcionar la fábrica del puerto exterior de Ferrol.

A este primer envío le seguirán otros, probablemente hacia finales del presente año, de más enjundia en términos cuantitativos, pues podrían hasta triplicar el volumen de turismos de esta primera operación. Lo que se desconoce por el momento es de qué manera se irán distribuyendo los vehículis una vez se descarguen en la dársena de Caneliñas.

Como se sabe, ahora mismo no hay conexión ferroviaria entre el puerto exterior y el interior. Es cierto que está a punto de finalizar y que a finales de este año podría estar en condiciones de operar, pero, de todos modos, no podría sacar ni los vehículos ni las mercancías más allá de A Malata, puesto que el Adif está todavía ejecutando las obras de modernización del ramal entre el puerto y la estación.

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Son cerca de un año y medio de obras lo que queda por delante. Y después, aunque la línea existe, quedaría actuar sobre el trazado entre Ferrol y A Coruña para poder sacar la mercancía con unos tiempos asumibles. Esa parte tardará mucho más en hacerse efectiva. De este modo, las dos vías que se plantean es una descarga en otros buques o la evacuación en camiones.

La elección de uno u otro medio de transporte dependerá de factores como el volumen de la operación y, también, el destino. En todo caso –en Reino Unido la marca MG, una de las que figuran en el catálogo de SAIC– los 700 coches suministrarán al mercado europeo.

Impacto absoluto

El impacto de la implantación de SAIC será absoluto, no solo en términos de empleo y de actividad económica –se prevé que fabrique 120.000 vehículos al año una vez que la planta de Caneliñas esté a pleno rendimiento–, sino también porque llevará asociada un redimensionamiento de las capacidades logísticas.

Es una realidad las repercusiones que tendrá sobre los servicios de estiba y en el transporte por carretera. Son dos profesiones “sensibles” que, como otros perfiles que se necesitarán en un futuro próximo, tendrán una gran demanda que precisará del acompañamiento y el impulso de la Formación Profesional.

En el caso de la estiba, las fuentes consultadas por este periódico recuerdan que solo se imparte la formación de carácter público en el CIFP Universidade Laboral de Culleredo y, además, con un número muy limitado de plazas –15–. En el caso de los transportistas también hay una necesidad y, de hecho, este perfil está incluido en el catálogo de difícil cobertura.

El cierre de la térmica de As Pontes ya supuso un golpe tremendo para el sector, con planes de reconversión a través de los fondos de Transición y con no pocos profesionales encaminando su vida laboral hacia otros lados. Ahora el panorama es diferente y muy halagüeño, con buenas perspectivas en líneas cortas –y bien conocidas por la experiencia del carbón– como la que une Ferrol con As Pontes.