El Concello confía en completar el último tramo de As Pías este año

El hormigón, al contrario del aglomerado, requiere de una semana para su fraguado y curado para evitar deficiencias Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol espera completar la pavimentación del último tramo de la avenida de As Pías, entre la intersección con la calle Ingeniero Comerma y la carretera de Castilla, antes de que finalice el año. Así lo afirmó esta semana el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, señalando que el objetivo del Concello es licitar las obras antes de que finalice el verano –lo que, dependiendo del tiempo de tramitación del contrato de ejecución, permitiría comenzar las obras durante los últimos compases del otoño–.

La intervención, como se recordará, forma parte de la ampliación del plan municipal de aglomerados anunciado el pasado 22 de junio tras su aprobación por parte de la Xunta de Goberno Local (XGL) y que cuenta con una dotación de más de tres millones de euros provenientes de los remanentes municipales. En el caso del final de As Pías, la redacción del proyecto, que se tramitó como un contrato menor presupuestado en 17.956 euros –con impuestos incluidos–, fue adjudicada el pasado día 26 a la lucense Proyestegal por 17.908 euros –se recibieron dos ofertas más, una de la ferrolana Entyl Ingenieros por 17.957 y otra de la avilesa Itos por 17.938–.

Aglomerado

Las obras, detalló el edil, buscarán, por una parte, solventar los problemas que desde años acumula el vial, dándole una solución duradera a los baches y fisuras más allá de los arreglos acometidos en el marco del nuevo contrato de mantenimiento de viales; y, por otra, dar continuidad estética a la plataforma, enlazando con las obras de conversión de esta avenida en bulevar, finalizadas ya hace un año. “Esta zona la tienen que completar con el mismo formato que se adoptó desde la Trinchera, con hormigón por ambos lados”, relata Tomé López, apuntando, no obstante, que la carretera de Castilla sí se mantendrá de aglomerado tradicional.

En cuanto a la ejecución en sí, el responsable de Obras e Servizos opta por no dar una fecha concreta, señalando que, a su juicio, “en tres meses, aproximadamente, podrían ya estar trabajando”, pero a la vez puntualizando que se trata de una estimación optimista, “si no hay ningún problema de contratación”. Y es que, como explicó el alcalde, José Manuel Rey, precisamente durante la rueda de prensa en la que se anunció la ampliación del plan de aglomerados, el sector de la construcción está viviendo una situación complicada “polos custos elevados dos materiais, que seguen a subir, e a falta de persoal”, a lo que se sumaría el hecho de que, aseguró, cada vez hay menos empresas especializadas en pavimentación.

Afectaciones

Una de las principales incógnitas de esta actuación es la afectación que tendrá en el tráfico rodado, especialmente teniendo en cuenta la futura pavimentación de la carretera de Castilla. A este respecto, el edil estima que posiblemente se adoptará una solución similar a la de la pavimentación de la carretera de Catabois, con cierres parciales de tramos para no interrumpir por completo la circulación, además de habilitar rutas alternativas. En este sentido, José Tomé estima que no serán unas obras largas, dado que se trata de un tramo de 165 metros en cada dirección.

No obstante, cabe señalar que la actuación, aún en una superficie reducida, presenta dos retos fundamentales que pueden alargar la ejecución de las obras más de lo esperado: por un lado, el hormigón, al contrario del asfalto, requiere de un período de fraguado y curado de una semana para evitar hundimientos y fisuras, como ya aconteció en la calle Igrexa; y, por otro, que al ser un cambio de material es preciso retirar por completo el original para evitar desniveles. Asimismo, se trata de una vía de acceso de muchas líneas de autobús interurbano que deberán reprogramarse por otros barrios de la ciudad naval.