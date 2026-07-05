Cuatro décadas del Mundobásket 86, el hito que acabó de insuflarle a Ferrol su pasión por el baloncesto

Ceremonia inaugural en el parqué el 5 de julio de 1986 José Mauriz

La reconversión hirió de gravedad a toda una comarca en 1984. Ferrolterra se desangraba y, sin una venda que detuviese la hemorragia, cada domingo se ponía una tirita desde unas gradas bien distintas a las del astillero: las del pabellón de A Malata. Allí las ‘misas’ las daba el Clesa Ferrol, el OAR, y los parroquianos encontraban en el parqué y el caucho una cataplasma aplicada por ‘El Brujo’ junto a un puñado de hombres que se conjuraban con la ‘Muiñeira de Chantada’ y el ‘Arroz con chícharos’.

Durante 40 minutos se olvidaban las penas y los sueños de plantarle cara a los grandes se hacían realidad. Y como todo eso parecía no bastar, aquellos locos del baloncesto se sacaron de la chistera el más difícil todavía: convertirse en el primer club encargado de la organización de un campeonato del mundo, un deseo que también se cumplió hace ahora cuarenta años. El Mundobásket se desplegó en la sede ferrolana tal día como este domingo, 5 de julio, hasta el 10 del mismo mes, enfrentando a seis selecciones que irrumpieron en la vida de la urbe y echaron raíces en ella para siempre.

Al pabellón se le incluyeron dos gradas supletorias detrás de ambas canastas para ampliar un poco el aforo José Mauriz

Tres países comunistas se midieron en la cancha en el Grupo B: la URSS, Cuba y Angola. También estaban Australia, Uruguay e Israel, esta última acompañada de un séquito de seguridad que le complicó mucho la vida a la organización. Desde este domingo y hasta el próximo, las páginas de Diario de Ferrol viajarán en el tiempo hasta aquellas jornadas que se quedaron grabadas en el imaginario colectivo de varias generaciones. Lo haremos a través de las voces de algunos de sus protagonistas y, por supuesto, de la hemeroteca y el archivo fotográfico de José Mauriz, reportero de la Agencia EFE. La idea no es solamente revivir aquel tiempo, sino contárselo a las generaciones más jóvenes y presumir de que una vez, en el peor de los contextos, Ferrol fue capaz de hacer algo histórico.

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Este calificativo, del que tanto se abusa en las crónicas periodísticas, es, en este caso, el más adecuado si tenemos en cuenta que ningún otro club de baloncesto hasta la fecha se ocupó de la organización de una fase mundial. Junto a Ferrol, las otras subsedes de la primera ronda —a cargo de sus federaciones— fueron Zaragoza, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, pues por primera vez participaron un total de 24 selecciones —algo que no volvería a repetirse hasta el Mundial de Japón de 2006—.

Parte del comité organizador del Mundobásket 86 José Mauriz

Después, las semifinales se disputaron en Barcelona y Oviedo, mientras que la final se celebró en Madrid, midiendo a dos potencias dentro y fuera de la cancha: Estados Unidos y la URSS, venciendo los norteamericanos (87-85). Pero antes de que A Malata diese paso a los combinados del Grupo B, el Clesa de aquel año terminó la temporada de décimo segundo de los 16 equipos que conformaban la Primera División, lo que después se convertiría en la ACB. Toño Martín, Anicet Lavodrama, Otis Howard, José Manuel, Valentín Ruano, Ricardo García ‘El Pampa’, Barros, Miguel Loureiro, Manolo ‘Mico’ Saldaña, Manolito Aller y Miguel Piñeiro engrosaban la escuadra ferrolana.

El primer día Hace 40 años, el 5 de julio fue sábado y antes del comienzo de los partidos, en el pabellón se hizo una sencilla ceremonia inaugural porque la principal tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Zaragoza. Un desfile de cincuenta alumnas de gimnasia rítmica con las banderas y los emblemas de cada país participante llenaron la pista al son de un himno que compuso Felipe Campuzano. Folclore tradicional aragonés y música alargaron el espectáculo, que culminó con la actuación de Alfredo Kraus cantando una jota antes de que el por entonces ministro de Cultura, Javier Solana, diese el pistoletazo de salida oficial a la cita.

El soviético Tiyt Sokk exhibiéndose en el partido contra Israel José Mauriz

En Ferrol, a las ocho de la mañana se izaron las banderas de la FIBA, de España, de Galicia y de la propia ciudad. Más tarde, sobre las doce, se irguieron las de las 24 selecciones nacionales, todo ello alrededor del propio pabellón. Fue a las 17.30 cuando las insignias pisaron también el parqué en la entrada de la comitiva, que iba acompañada de unas mujeres vestidas con el traje tradicional gallego.

A las seis sonó el primero de los tres pitidos iniciales de la jornada, el del partido que midió a Australia contra Cuba ante unas 3.000 personas y que terminó por adjudicarse la primera por 72-66, siendo “para olvidar, soporífero”, decían las crónicas. A las 20.00 fue el turno de Uruguay e Israel, concluyendo con un 79-84 en el marcador tras un encuentro “irregular”. El último choque estuvo protagonizado por la URSS y Angola, quien resistió estoicamente los envites de unos soviéticos “que no tuvieron rival” y que vencieron por un contundente 89-51.