Rueda valora las nuevas oportunidades de negocio que se abren con la llegada de SAIC a Ferrol
El presidente de la Xunta ha difundido un vídeo en las redes sociales sobre la elección de la zona por parte del gigante chino de la automoción
La llegada de la multinacional china SAIC a Ferrol y, como adelanto, del primer buque con vehículos de la empresa al puerto la próxima semana, ha hecho que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valore, a través de un vídeo difundido en las redes sociales, que estos hechos abrirán para Galicia nuevas oportunidades de negocio y consolidará a nuestra comunidad autónoma como un territorio atractivo para invertir.
Rueda destacó que el gigante de la automoción eligió nuestra comunidad como sede en la Unión Europea “pola súa solvencia técnica e industrial, estabilidade institucional e garantías. A Galicia Calidade”.
Recordó, además, que generará riqueza y empleo. En concreto que, en una primera fase, supondrá unos 200 millones de inversión y la creación de 2.300 empleos, entre las sedes de Ferrol y As Pontes.
Rueda apuntó que Galicia está preparada para acoger esta empresa, que supondrá un antes y después para la comarcas en las que se situarán sus sedes -donde el objetivo es constituir un hub industrial y logístico-, así como para Galicia en su conjunto.
Viaje a China
El pasado mes de abril Rueda realizó un viaje a China con una agenda de trabajo centrada en posicionar a nuestra comunidad como un destino atractivo para la inversión industrial.
Tal y como confirmó la Xunta de Galicia, el primer día el mandatario gallego visitó el centro de I+D de SAIC Motors y mantuvo un encuentro con el presidente de la compañía, Xiaoqiu Wang, y otros miembros de la directiva. El viernes conoció el salón del automóvil Beijing Auto Show y mantuvo una reunión con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores mundiales de turbinas para la energía eólica. Finalmente, Rueda cerró su agenda visitando la fabrica de baterías de SAIC Motors en Zhengzhou.
A este viaje se suman los múltiples encuentros de trabajo que el gobierno gallego mantuvo a lo largo de los últimos meses con la empresa china.