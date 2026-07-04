O Gurméndez despide o curso centrado na identidade galega
As directoras do curso, Esperanza Piñeiro e Asunción López, interviron na terceira e última xornada do curso
Logo de tres intensas xornadas, este venres clausurouse no Campus Industrial de Ferrol a vixésimo sétima edición do curso de Pensamento e Comunicación Carlos Gurméndez.
A cita, organizada polo Club de Prensa co patrocinio da Universidade da Coruña, Concello, Deputación e Xunta, pechou unha entrega que analizou a realidade de Galicia desde varias ópticas.
Despois de tratar temas de historia, lingua, a Galicia rural e a exterior, teatro, pesca ou cine nas dúas primeiras sesións, na derradeira xornada as directoras do curso, Esperanza Piñeiro de San Miguel e Asunción López Arranz, despedíronse protagonizando canda súa palestra.
Tradicións
En primeiro lugar, baixo o título ‘Imaxinario popular galego’, a historiadora e directora de ‘FerrolAnálisis’, Esperanza Piñeiro, destacou a necesidade que todo colectivo ten de pertenza a un grupo e de exhibir os seus símbolos e tradicións.
Neste sentido, lembrou todo tipo de personaxes que tanto abundan na comarca de Ferrolterra e tradicións polas que desfilan mouros, sereas, trasnos, lobishomes, moradores das augas ou lugares máxicos espallados por toda Galicia. Para Piñeiro, “os mitos son un xeito de explicar o mundo, a alma de moitas culturas que transmiten valores e a identidade dun pobo”.
Tras dar conta do proceso de cristianización que experimentaron moitos ritos pagáns no fondo de numerosas tradicións hoxe católicas, Piñeiro lembrou a modernización de lendas e tradicións da man de grandes escritores como Álvaro Cunqueiro ou a homenaxeada no Día das Letras Galegas da presente edición, a xornalista Begoña Caamaño.
Dereito civil
Pola súa banda, a profesora de Dereito Asunción López Arranz ofreceu unha distendida conferencia verbo das características do Dereito foral, ou civil, galego. Arranz alabou un tipo de legalidade adaptada aos costumes do pobo galego, desde hai un par de décadas recollida tamén hoxe na Lei 2/2006 e que encaixa plenamente na Constitución.
Trátase, explicou, dun Dereito centrado en temas como sucesións, herdanzas, propiedade comunal ou patrimonio familiar que, segundo sinalou Arranz, “busca que exista paz” e consolidouse coa práctica, autónomo, ordenado e con forte arraigo. Para a xurista “é un exemplo de paradigma lexislativo que transforma usos e costumes campesiñas para adaptarse a un cidadán do século XXI”.
Martina Aneiros compromete o apoio da Xunta a esta iniciativa que “crea liñas de reflexión”
A cita de pensamento e comunicación do verán ferrolán despediuse finalmente coas palabras da delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, quen alabou a celebración do curso Gurméndez que este ano fora “unha viaxe pola Galicia do pasado ao futuro tratando distintos sectores e amosando o orgullo de sermos galegos”.
Finalmente, acompañadas polas directoras do curso e a presidenta do Club de Prensa, Xulia Díaz, a vicerreitora do Campus, Ana Ares, despediuse poñendo en valor o traballo da entidade, valorando unha actividade de reflexión aberta á cidadanía e celebrando a colaboración de distintas institucións e administración neste prestixioso curso de análise que xa traballa na edición do ano que vén.
Nesa liña, Aneiros comprometeu o apoio do goberno galego porque programas como o Gurméndez “crean liñas de reflexión para seguir afondando na nosa realidade con espírito aberto, rigor e vontade construtiva”.
Así, puxo en valor a “variedade de voces e de enfoques” que formaron o cadro de poñentes desta vixésimo sétima edición, “procedentes de ámbitos como a Filoloxía, a Historia, o Dereito ou as artes, entre outros”. ‘Galicia, identidade e gobernanza no mundo actual’ foi o título deste evento organizado polo Club de Prensa.