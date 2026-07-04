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Ferrol

Formalizadas las obras de la segunda fase del aglomerado de la avenida de la Residencia, en Ferrol

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses

Redacción
04/07/2026 18:14
Se repararán los baches en una superficie de 8.002 metros cuadrados
Se repararán los baches en una superficie de 8.002 metros cuadrados
Jorge Meis
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El Concello de Ferrol formalizó recientemente con la empresa adjudicataria, Canarga, el contrato para acometer las obras comprendidas en la segunda fase del proyecto de aglomerado de la avenida de la Residencia. El encargo, valorado en 217.232 euros –con impuestos inlcuidos–, fue anunciado el pasado mes de marzo y concedido a mediados de junio.

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La actuación, con un plazo de ejecución que asciende a cuatro meses, contempla el saneamiento y reparación de baches en una superficie de 8.0002 metros cuadrados –con una longitud de 738 lineales–, para posteriormente aplicar una capa de pavimento en caliente. El tramo afectado comprende desde la rotonda de la FE-13 –sin contar el acceso al estacionamiento– hasta la CP-5401,

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