Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol atendió en mayo cerca de 1.700 consultas telefónicas

El departamento con más volumen fue la Oficina de Atención Cidadá, con 592 registros

Redacción
04/07/2026 17:59
Palacio Municipal de Ferrol
Palacio Municipal de Ferrol
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Ferrol recibió durante el pasado mes de mayo un total de 1.674 consultas telefónicas. Así lo informó el concejal de Participación Cidadá, Javier Díaz Mosquera, que apuntó, asimismo, que la media de registro se situó en las 84 llamadas al día.

Del total de comunicaciones, el 29% de las personas atendidas buscaban el traslado directo de la llamada a un departamento municipal concreto, mientras que el 35% de las demandas se resolvió directamente, “de maneira inmediata”, desde la oficina.

El porcentaje restante, el 36%, se derivó a las diferentes áreas del Consistorio “para ofrecer unha información máis especializada”, explica el ejecutivo ferrolano. La Oficina de Atención Cidadá fue la más demandada, con 592 llamadas, seguida del departamento de Urbanismo (157), Benestar Social (122), Objetos perdidos (55) y Servizos, con un total de 53 consultas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620