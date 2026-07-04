Ferrol atendió en mayo cerca de 1.700 consultas telefónicas

Palacio Municipal de Ferrol Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Ferrol recibió durante el pasado mes de mayo un total de 1.674 consultas telefónicas. Así lo informó el concejal de Participación Cidadá, Javier Díaz Mosquera, que apuntó, asimismo, que la media de registro se situó en las 84 llamadas al día.

Del total de comunicaciones, el 29% de las personas atendidas buscaban el traslado directo de la llamada a un departamento municipal concreto, mientras que el 35% de las demandas se resolvió directamente, “de maneira inmediata”, desde la oficina.

El porcentaje restante, el 36%, se derivó a las diferentes áreas del Consistorio “para ofrecer unha información máis especializada”, explica el ejecutivo ferrolano. La Oficina de Atención Cidadá fue la más demandada, con 592 llamadas, seguida del departamento de Urbanismo (157), Benestar Social (122), Objetos perdidos (55) y Servizos, con un total de 53 consultas.