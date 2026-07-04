El patrimonio del agua en Esmelle, al descubierto, con ‘En ruta con Equiocio Ferrol’

Participantes en el recorrido guiado de este sábado Cedida

Equiocio Ferrol impulsó este sábado por la mañana una ruta guiada por los molinos y el castro de Esmelle, que llevó a las más de 50 personas participantes a conocer estos enclaves de la parroquia ferrolana.

Tal y como explican desde la organización del certamen hípico, la propuesta era la gran novedad del programa ‘En ruta’ que cada año organiza el evento para dar a conocer el entorno más cercano al Campo das Cabazas, el espacio en el que se desarrollará, del 6 al 9 de agosto, el 35 aniversario del certamen ecuestre y de ocio.

Paulino Gasalla, vicepresidente de la Asociación de Veciños Val de Esmelle, fue el encargado de guiar a los caminantes por “este magnífico patrimonio ligado á auga”, destacan desde Equiocio.

Entre los participantes se encontraron usuarios y usuarias de entidades como Aspanaes, el Patronato Concepción Arenal, AFAL Ferrolterra y la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, que contaron estos últimos con un servicio de intérprete de lengua de signos.

Un momento del recorrido Cedida

La ruta se desarrolló a ritmo pausado, fuera de las horas de más calor, adaptando el itinerario inicialmente previsto para que el recorrido discurriese, en el 80% de su extensión, por zonas de sombra. “O éxito da acción, de seguro, anima á súa reedición o próximo ano”, aseveraron desde el certamen hípico, que volverá a contar con el apoyo de Concello, Xunta, Diputación, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

Cartel de la ilustradora carola bouza El certamen hípico presentó esta semana el cartel del que será su 35 aniversario, diseñado por la joven ilustradora de San Sadurniño Carola Bouza. Tal y como explicó la propia autora, en la obra “unha figura equina álzase en busca da conexión cun pequeno alado”, un símil que recuerda al binomio caballi-jinete o caballo-amazona, indican desde la organización.