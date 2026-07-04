El Casino Ferrolano acoge este domingo un Concierto de Verano, con el estreno de Sons do Talentiño

Imagen promocional de la formación que se estrena este domingo Cedida

Este domingo, a las ocho, el Casino Ferrolano acoge su Concierto de verano, organizado por la Coral Polifónica Ferrolana del Casino, con la colaboración de la propia entidad y enmarcado en el programa Rede Cultural 2026, de la Diputación de A Coruña.

La Rondalla Mugardesa y la Coral Polifónica Ferrolana del Casino ofrecerán un completo repertorio de piezas, pero cabe destacar la participación de un nuevo trío musical, que se estrena como grupo para este concierto. Se trata de Sons do Talentiño, que está integrado por Sofía hernández –Sofi­jeich–, Antía Barona y Joaquín Enríquez.

La primera es una cantante ferrolana, que ganó el certamen O Talentiño en el año 2025 y que participó en La Voz Kids. Su potente voz y sensibilidad interpretativa la convierten en una de las jóvenes promesas de la música gallega.

Por su parte Barona fue la vencedora del certamen local en 2026 y desde entonces enfila una trayectoria emergente con gran proyección. Al acordeón, Enríquez, que acompaña a ambas intérpretes aportando riqueza sonora.