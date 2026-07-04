Cooperación, talento e inclusión con el nuevo campus “Compartindo o Norte”

Los estudiantes participaron ayer en un taller de diseño de videojuegos Jorge Meis

El Campus Industrial de Ferrol está viviendo unos días atípicos. Mientras muchos de sus alumnos están preparando los exámenes de recuperación en lugares como la Biblioteca do Patín o las zonas de estudio habilitadas en las propias facultades, hay un grupo de estudiantes que llevan cuatro días seguidos yendo de un sitio para otro. Llevan tal ritmo que las aulas se les han quedado pequeñas y están recorriendo diferentes puntos de la comarca tanto para ampliar sus conocimientos como para conocer mejor la zona. Se trata de los participantes del Campus Tecnolóxico Interuniversitario ‘Compartindo o Norte 2026’.

La iniciativa, organizada por la Universidade da Coruña y la Universidad de Cantabria, pretende ofrecer una experiencia formativa a jóvenes de entre 18 y 35 años con discapacidad intelectual, del desarrollo, y/o del espectro autista. El programa contempla la puesta en marcha de actividades muy diversas, como talleres de impresión 3D y robótica, entre otras, así como propuestas culturales y deportivas.

Concretamente, son un total de 30 las personas que el pasado miércoles hicieron sus respectivas maletas para formar parte de esta edición, la primera celebrada en la ciudad naval, por lo que se están alojando en la residencia universitaria de la localidad. Ejemplo de ello es Lorenzo Botnari Zavtur, de 25 años. Más allá de su talento para la natación, la música y el arte, terminó recientemente sus prácticas en la Facultad de Derecho de A Coruña, donde obtuvo un informe sobresaliente sobre su actividad laboral.

Los estudiantes ya han participado en un taller tecnológico y una visita guiada a Exponav, entre otras actividades

En cuanto al campus, aseguró estar muy contento con las jornadas. Aparte de la visita guiada por Exponav del pasado jueves, ayer acudieron de 9.00 a 14.00 horas a un taller de diseño de videojuegos en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, mientras que por la tarde, de 16.30 a 19.00, participaron en una sesión de deporte adaptado en la que está siendo su casa adoptiva durante estos días.

Otra estudiante satisfecha es Tania Rebollo, que estudia en la universidad cántabra. “Me parece una experiencia muy bonita, en la que conocemos a gente nueva y hacemos nuevas amistades” afirmó. Además, animó a la gente a participar en las próximas ediciones porque, según ella, “van a disfrutar mucho y aprender cosas nuevas”.

Los participantes del campus en su visita a Exponav el pasado jueves Daniel Alexandre

La vertiente más académica de la iniciativa está siendo impartida por el profesorado vinculado al Programa Espazo Compartido de la Universidade da Coruña, centrado en potenciar las habilidades sociales y fomentar la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad cognitiva.

Sin embargo, en la programación formativa también colaboran entidades y empresas como Gazapo Xestión, de Narón, y la Fundación Enki, de la ciudad herculina. La directora del itinerario formativo de la UDC, Montse Muriano, señaló que el diálogo ha sido clave a la hora de coordinar las instituciones y entidades inmersas en este proyecto nuevo para Ferrol.

En cuanto al enfoque de la iniciativa, apuntó que se optó porque este fuese fiel al lugar en el que se está llevando a cabo: “al celebrarse en Esteiro, que es dentro de la Universidade da Coruña, el campus industrial y tecnológico por excelencia de nuestra universidad, decidimos que fuese así”, declaró.

Respecto al programa que dirige, subrayó que el profesorado trabaja con los jóvenes para reforzar sus habilidades comunicativas: “que el alumnado aprenda a compartir ideas, debatirlas y a hacer un trabajo en equipo, que es algo que muchas veces el alumnado universitario no tiene muy claro”, señaló.

Aparte de esto, concretó que los talleres, como los que organiza Gazapo Xestión, se basan en el enfoque DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje). Por tanto, el resultado es que las actividades cuentan desde el minuto uno con una característica, que las “puede hacer cualquier persona”, con o sin discapacidad.

La residencia universitaria de la ciudad acogió ayer una sesión de deporte adaptado Daniel Alexandre

Sobre los estudiantes, confesó que todos están viviendo la experiencia “con muchísima ilusión desde el primer día”. No obstante, tras tanta actividad, reconoció que ahora tienen “menos fuerzas”, aunque esperan poder recuperarlas, pues consideran que el descanso es una parte muy importante para poder aprovechar al máximo todas las jornadas.

Por otro lado, Muriano quiso mostrar su agradecimiento a las universidades de A Coruña y Cantabria, al Campus Industrial de Ferrol, a su vicerrectora –Ana Ares– y al Concello por el trato que están recibiendo. De hecho, aseguró que se están sintiendo “como en casa” y que les alegra mucho que la ciudad los haya “acogido con tanta ilusión”.

Próximas actividades

Aunque los primeros días fueron muy intensos, los participantes no abandonarán la ciudad de Ferrol hasta el próximo miércoles. Según la organización, los jóvenes visitarán varios de los lugares más emblemáticos de la comarca, como la Fervenza del río Belelle, la playa de Ares o el Castillo de San Felipe, entre otros.