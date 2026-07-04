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Ferrol

Asotrame registra más de 300 intervenciones de apoyo en los seis primeros meses el año

Un tercio de las consultas se centraron en el área social

Redacción
04/07/2026 18:08
Atención psicológica en la sede de Ferrol
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La Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas (Asotrame) realizó un total de 326 intervenciones de apoyo psicológico y social durante el primer semestre del año. Este es el balance de las actuaciones del equipo técnico de la entidad, compuesto por una trabajadora social y una psicóloga, que prestaron ayuda, en buena parte de estas ocasiones, de manera presencial.

Desde Asotrame explican que un tercio de las consultas se centraron en el área social –acciones de orientación y acompañamiento en materia de recursos y subvenciones–.

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La aceptación del diagnóstico y los continuos altibajos emocionales –tanto del paciente como de su entorno más cercano– convierten en esencial el apoyo de la profesional de psicología al frente del servicio, que cuenta con financiación de la Fundación La Caixa. Por Áreas Sanitarias, la de Santiago volvió a ser la que registró un mayor volumen de intervenciones, seguida de la de Ferrol y la de Vigo.

La asociación prevé que estas cifras se incrementen en los próximos meses, a consecuencia de la vuelta a la planta de hematología del Hospital Clínico de Santiago “y al mayor conocimiento en Pontevedra, gracias a la presencia regular en el Montecelo”.

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