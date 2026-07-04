Ana Ares: “Nos gustaría tener un programa enfocado a la industria de la comarca”

La vicerrectora asegura que el nuevo campus tecnológico ha venido para quedarse Jorge Meis

Desde la Universidade da Coruña celebran el éxito que está teniendo el Campus Tecnolóxico Interuniversitario ‘Compartindo o Norte 2026’. Para conocer un poco mejor los detalles de esta iniciativa y la visión que tiene la institución, hablamos con la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares.

¿Cómo nació este proyecto?

En la UDC, concretamente en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, tenemos un programa (‘Unidiversidad’) que financia la Fundación Once, donde están estudiando todos los años chicos y chicas, formándose sobre todo en habilidades personales y competencias para la búsqueda de empleo. Nos permite buscar opciones para facilitarles el acceso a la vida laboral.

¿Qué supone para el Campus Industrial de Ferrol?

Es una oportunidad de tener en él a personas con distintas capacidades y de mejorar nuestra formación de cara a que sea más inclusiva e igualitaria porque, para organizar este tipo de campamento, tenemos que contar con personal cualificado para preparar todas las actividades que están realizando Para nosotros es un gran orgullo contar con este programa, que ofrece una oportunidad a personas que, por sí mismas, no podrían acceder al sistema universitario.

¿Todavía hay muchas barreras en ese ámbito?

Efectivamente existen muchas, sobre todo porque estamos hablando de personas con más del 33% de discapacidad cognitiva, entonces para la inclusión plena falta mucho, porque es complicado. Necesitaríamos tener mucho apoyo de personas que les acompañasen en el aula para poder tener una inclusión plena dentro de un aula universitaria. Por eso es importante que existan estos programas.

¿Contemplan que este campus se convierta en una cita anual, como sucede con otros?

Sí, por supuesto. Además, es el primer año que se celebra en Ferrol, se organizó en años anteriores en A Coruña, pero creo que esta ha sido una experiencia muy buena. Me gustaría aprovechar la ocasión también para agradecer lo que se ha volcado la ciudad en colaborar con nosotros; todas las instituciones han ayudado dejándonos el espacio para todos ellos y ellas. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido esto.

¿Piensan desarrollar más iniciativas en Ferrol para fomentar la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad?

Nos gustaría tener un programa enfocado a la industria de de la comarca. Es algo para lo que tenemos que buscar apoyo, aunque ya contamos con el de algunas instituciones, pero tenemos que seguir trabajando en eso.