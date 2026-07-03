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Ferrol

Los guardacostas decomisan 124 kilos de vieira en la ría de Ferrol

Este bivalvo no se puede extraer por la toxina amnésica

Redacción
03/07/2026 21:08
Decomiso ría Ferrol
Los agentes devuelven el producto incautado al agua
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La unidad operativa del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, decomisó esta semana 124 kilos de vieira en un operativo que se desarrolló en la ría de Ferrol, en concreto en la zona de Punta Redonda, en Mugardos. 

Fue la embarcación auxiliar 'Ría de Vigo' la que asumió un operativo que concluyó con el levantamiento de una acta de infracción y la incautación de diversos útiles, como un saco de lona inflable, cinco trueles de red, cinco metros de cuerda y una garrafa. Además de los 124 kilos de vieira, los agentes decomisaron 1,5 kilos de centolla, que fueron devueltos al mar. 

Cabe recordar que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) mantiene la prohibición de extraer vieira en la ría de Ferrol, pues los niveles de toxina amnésica (ASP) superan los límites establecidos por la legislación. En el caso de adquirirse por vías no reglamentarias, podría ocasionar graves problemas para la salud del consumidor. 

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