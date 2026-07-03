La Diputación elige la que será su sede en Ferrol: el antiguo edificio de Banesto, en la calle Rubalcava

El edificio tiene una superficie útil de más de 900 metros cuadrados D. Alexandre

El antiguo inmueble de Banesto, en la esquina de Rubalcava con Magdalena, será la futura sede de la Diputación de A Coruña en la ciudad. La institución pública se ha decantado por la oferta de la empresa local Nuvoo 21, que ya fue la más valorada por los técnicos en las mesas de contratación de marzo, ligeramente por encima de la otra opción con mejor puntuación, la de Constantinopla CB, que había ofrecido las tres plantas inferiores de Los Telares, en la plaza de Galicia.

Desde marzo, cuando se conoció la valoración de las cinco alternativas presentadas a la licitación, el proceso ha sufrido varios cambios. El más significativo fue la exclusión de la propuesta del espacio de los antiguos almacenes de Rafael y Vicente. El motivo, que el Plan Especial de Protección e Rehabilitación del barrio de A Magdalena solo permite la compatibilidad del uso residencial –las alturas superiores son viviendas– con el dotacional administrativo en planta baja. De este modo, esta opción no llegaría al mínimo de 670 metros cuadrados de superficie útil exigida en los pliegos y la decisión de no tener esta oferta en cuenta en el proceso se mantuvo a pesar de las alegaciones presentadas.

La opción de Nuvoo 21 también requirió de algún trámite complementario, en concreto del Servizo de Asistencia Técnica a Municipios, de la propia Diputación, para conocer la viabilidad urbanística del inmueble. En este caso, los técnicos concluyeron en mayo que las obras necesarias para la adecuación del espacio al uso dotacional tienen luz verde “polo nivel de catalogación” de la edificación y que este uso administrativo está “permitido en edificio exclusivo”, como es el caso.

Ahorro

La Diputación deberá abonar ahora los 930.000 euros ofertados por Nuvoo. Esta cantidad supone un ahorro de unos 195.000 euros con respecto al importe máximo del concurso –una operación que está exenta de IVA–.

Con la adquisición de este inmueble, la Diputación busca aumentar los servicios que ofrece actualmente y ampliarlos a fines institucionales y de representación. Así, la superficie mínima exigida –680 metros cuadrados– debe permitir la habilitación de un área de recaudación de, al menos, 200 metros cuadrados, que incluirá un recinto de espera, con otra de trabajo abierta para un mínimo de 12 puestos, un despacho independiente para la jefatura de zona, así como un espacio de almacén y archivo de 80 metros cuadrados, aseos accesibles, un local para el trabajo colaborativo de otros 100 metros cuadrados, una sala de reuniones y un auditorio y aula de formación que pueda albergar a 75 personas.

Los servicios se completarán con una parcela para usos institucionales y los cuartos para instalaciones. Junto con el edificio de Rubalcava número 12 y de Los Telares, concurrieron a esta licitación los propietarios del inmueble de Real 138 y también los de la calle del Sol 162.