El PP ferrrolano aprueba el uso de 3,6 millones de euros de los remanentes a aglomerados y recursos humanos

Pleno del Concello de Ferrol Daniel Alexandre

La mayoría del Partido Popular permitió sacar adelante este viernes el destino de los 3,6 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería. Esta cantidad se dirigirá, como partidas más destacadas, a aglomerar viales en mal estado y a afrontar el pago de los incrementos salariales establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado y también al abono de las horas extras.

La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, explicó que a los asfaltados y mantenimiento de calles y vías se derivarán 1,25 millones de euros. “É unha das grandes preocupacións da cidadanía tras tantos anos de abandono”, manifestó. Anticipándose a las críticas de la oposición, la edila señaló que si se recurre al remanente es porque “no caso de telo metido nos orzamentos, esta partida tería que financiarse con préstamos e, polo tanto, teriamos que recorrer ao endebedamento, algo que evitamos deste xeito”.

Además, destacó las cantidades que se reorientarán a Recursos Humanos –de 1,1 millones–, la partida para hacer frente al pago de una sentencia de sobrecostes del Servizo de Axuda no Fogar procedente del mandato anterior y otras para afrontar las cuotas de la Mancomunidade –150.000–, la difusión de la Marca Ferrol y fiestas –230.000– o las actividades museográficas –40.000–, entre otras. También se incluyen en la relación los 140.000 euros para hacer frente a las obras de emergencia en el talud del paseo marítimo de Caranza, ya en marcha.

En contra

La oposición, que votó en contra, se mostró muy crítica con este procedimiento. Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, lamentó, por un lado, una “falta de información” que demuestra, aseguró, que “vostedes non cren na democracia e que ven o Concello como no franquismo, un simple órgano xestor”. Señaló que desde hace años, “cando menos desde que estou nesta corporación, os remanentes sempre se negociaron cos grupos”. Además, resaltó que el expediente que ayer se llevó a pleno “non é forma de proceder; son feitos consumados”.

Por el BNG, Iván Rivas afirmó que estos remanentes revelan “unha xestión económica arbitraria e deficiente”, puesto que “no que vai de ano xa modificaron o orzamento por valor de 12 millóns. É fraudulento para a cidadanía, pois lle din que van gastar nuns proxectos que logo non executan”. Además, apuntó que Intervención “xa lles está advertindo do incumprimento da regra de gasto, e non é a primeira vez”, y que el hecho de que se destine más de un millón de euros a Personal refleja “un déficit estrutural en materia de Recursos Humanos, a pesar da propaganda que fan. Son 500.000 euros para aboar horas extras”. Por último, Rivas cargó contra el PP por “ter que esperar tres anos para comezar a actuar nas rúas e fano, ademais, a menos dun ano das eleccións”.

El PSOE afirmó que el expediente “o que denota é a súa maneira de gobernar: son incapaces de gastar os cartos e recorren ao aforro a penas uns meses despois de aprobar os orzamentos: os remanentes son cartos que non se executan e a nós gustaríanos saber por que cando teñen unha maioría absoluta, moitos asesores e tantos recursos económicios á súa disposición”, indicó Rafael Fernández Beceiro.