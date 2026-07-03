El CHUF recoge más de media tonelada de ropa para colaborar con Moda re-, de Cáritas

Profesionales del Área Sanitaria en el punto de recogida Cedida

Más de media tonelada de ropa se recogió en los contenedores localizados en el vestíbulo del Marcide el pasado mes de junio, en la iniciativa llevada a cabo en colaboración con Cáritas.

Los profesionales del Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol siguen celebrando el 50 aniversario con diversos actos a lo largo del año en actos que implican a los trabajadores y la población en diferentes campos y, en esta ocasión, apelaron a su solidaridad. Así, se habilitó durante todo el mes de junio un punto de recogida de ropa, calzado y complementos en el hall del centro hospitalario, para poder depositar este material en el mismo. La cifra sumó finalmente 581 kilos de ropa.

Lo recogido se destinará al proyecto Moda re-, para dar segundas oportunidades no solo a la ropa, sino también a las personas y al planeta, como explican desde la organización. De este modo, el Área Sanitaria ha agradecido a todos los participantes el depósito de las prendas para darles una nueva vida.

También desde Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol, destacaron “a importancia desta colaboración convosco, esta iniciativa que tivestes o CHUF, dentro desta campaña de sensibilización, no voso 50 aniversario, porque é un xeito de que a xente coñeza o proxecto, xa que polo hospital pasa un elevado número de persoas cada día”.

En este sentido, desde Cáritas recuerdan que se generan unas 900.000 toneladas de residuos textiles al año, un promedio de 20 kilos por persona, de las que solo 108.296 toneladas al año se recogen de manera selectiva.

El modelo de Moda re- va más allá de la recogida: gestiona el ciclo completo del textil usado, incluyendo clasificación, preparación para reutilización, reciclaje, donación y venta responsable.