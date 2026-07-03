Ángel Mato se presenta a las primarias del PSOE local “con más ilusión que nunca”

Mato, con su equipo, este viernes M. C.

El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mato, presentó este viernes su candidatura a las primarias del PSOE, que serán el día 17 con una votación a la que están llamados los más de 300 militantes de la Agrupación local. Mato se medirá a Eva Martínez, exconcejala de Benestar Social en el mandato 2019-2023.

“Si hay algo que me mueve es que esta ciudad avance y mejore, y me siento más ilusionado que nunca, con un equipo de personas que tienen la misma ilusión que yo de poder continuar con un camino que comenzamos en el anterior mandato y que dio como fruto que hoy Ferrol tenga unas perspectivas de empleo y crecimiento que el Ayuntamiento tiene ayudar a consolidar”, dijo el concejal socialista. El exalcalde señaló que la ciudad tiene pendiente “su transformación” para “equipararse a una ciudad moderna, con más respeto al entorno, con la vivienda como un derecho y para diversificar nuestro sector industrial”.

“Si estoy aquí”, manifestó, “es porque creo que en este momento soy la persona más indicada para que Ferrol vuelva a recuperar un gobierno socialista. Si no lo creyese, no habría dado este paso”, apuntó, antes de valorar también el paso dado por Martínez. “Algo que aprendí hace mucho tiempo”, aseguró, “es que cuando uno cree que puede hacerlo y siente que tiene que hacerlo, debe hacerlo”.

Más allá de dar detalles sobre el calendario del proceso –recogida de avales hasta el día 11 y presentación de la candidatura hasta el 18 de julio– y de reiterar que la celebración de primarias no es obligatorio en el PSOE, pero que sí es “lo más democrático”, Mato dedicó su intervención a cargar contra el “modelo agotado” del Partido Popular. “Lamentablemente”, afirmó, “todo lo que está sucediendo hoy en Ferrol tiene que ver con un trabajo previo que no nos dio tiempo de rematar. Mi intención es que el PSOE vuelva a liderar el próximo gobierno municipal”.

En ese sentido, el exalcalde manifestó que lo que quiere plantearle a la gente es “una forma de gobernar que ya conoce. Vamos a gobernar para todos, pero un proyecto más ilusionante y dirigido a que la ciudad cambie radicalmente porque Ferrol no puede seguir esperando otros 30 años”. Así, apuesta por una ciudad “más amigable, dirigida a las personas, con vivienda, con espacios públicos que sean de convivencia y no ocupados por el vehículo” y por ejecutar ese modelo “desde el primer día y con mucha más intensidad”.

Mato insistió en la crítica al Partido Popular cuando subrayó que “en estos tres años de gobierno no ha pasado absolutamente nada” y puso como ejemplo la calle Rubalcava –“en todo este tiempo no puede ser que sigamos con 80 metros de calle sin terminar”– y la calle de la Iglesia a la altura de Diario de Ferrol: “Por cabezonería”, dijo, modificó el proyecto para poner ocho plazas de aparcamiento que llevan un año con conos porque no puede pasar un autobús”.