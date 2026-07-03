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Ferrol

Amplio despliegue en la calle San Diego por una riña entre hermanos menores que se saldó con un herido

El incidente se produjo pasadas las 11.00 horas de este viernes

Redacción
03/07/2026 14:49
Parte del despliegue en la calle San Diego en la mañana de este viernes
Parte del despliegue en la calle San Diego en la mañana de este viernes
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Un gran operativo de seguridad se desplegó este viernes en la calle San Diego, entre María y Real, que quedó cerrada al tráfico para que las fuerzas de seguridad acudiesen a un domicilio en el que se registró un incidente de carácter familiar en el que se han visto implicados dos menores que son hermanos, confirma el Concello.

Al tratarse de muchachos que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, no han trascendido muchos datos sobre lo sucedido. La Policía Local recibió la alerta en torno a las 11.19 horas, acudiendo hasta el punto con cuatro vehículos. Asimismo, hasta allí se trasladó una patrulla de la Nacional.

Uno de los implicados resultó herido y precisó de asistencia sanitaria, siendo atendido en el punto por una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 que también formó parte del despliegue, que llamó la atención de vecindad y viandantes que transcurrían por el lugar.

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