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Ferrol

Vuelven los robos exprés a la hostelería de Ferrol

En la madrugada de este jueves rompieron la luna y desvalijaron la máquina tragaperras de El Caribe, en la plaza de España

Redacción
02/07/2026 11:29
Cafetería Caribe
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Menos de dos meses después de que se diese por desarticulado el  grupo criminal que operaba en la zona perpetrando diferentes robos en establecimientos de hostelería de Ferrolterra, un nuevo local de la plaza de España se ha visto afectado la madrugada de este jueves por otro robo exprés.

La cafetería Caribe (plaza de España 27), que se había "librado" de la anterior oleada de atentados, ha sido objeto de un ataque pasadas las cinco de la mañana, con el mismo 'modus operandi' que las anteriores ocasiones.

La gran luna de escaparate con la que cuenta el establecimiento ha sido destrozada y, en cuestión de minutos, los asaltantes han entrado en el local y forzado la máquina tragaperras, antes de abandonar el local con su botín.

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La Policía Nacional ya ha tomado las muestras pertinentes y se ha precintado la zona afectada.

El propietario del establecimiento, Manuel Graña, señalaba en la mañana de este jueves que "vuelven a actuar en pocos minutos y de la misma forma", apuntando que en la anterior oleada de robos no se habían visto afectados "pero parece que no nos habíamos librado".

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Como se recordará el pasado mes de marzo se produjo una ola exprés de robos en varios locales tanto de la plaza de España como de Esteiro, principalmente, alguno de ellos afectados hasta en dos ocasiones. La forma de actuar era la misma: rotura de la luna, entrada en el local en escasos minutos y desvalijamiento de la máquina tragaperras y, en algunos casos, de la registradora.

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El pasado mes de abril se detuvo a varios individuos y se dio por desarticulada la banda, aunque se desconoce si podría tratarse de la misma gente o bien de otros ladrones.

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