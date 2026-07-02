Sabela Sánchez: "Si se retira una garrapata en menos de 24 horas, el riesgo de contraer una enfermedad es mínimo"

La especialista Sabela Sánchez Trigo, en el Marcide, donde ejerce su actividad profesional Jorge Meis

Cada vez son más las consultas sobre picaduras de garrapatas que se atienden en los centros de salud del Área Sanitaria, así como en el complejo hospitalario. Aunque en la unidad de Medicina Interna no hay datos concretos sobre atenciones anuales por este problema, es un hecho que la incidencia de este animal es cada vez mayor entre la población local. Sabela Sánchez Trigo es internista en el CHUF y trabaja en la unidad de enfermedades infecciosas.

¿Debemos preocuparnos por la presencia de la garrapata en esta zona?

A ver, la presencia de este animal está muy extendida en la costa norte de Galicia, están por todo el mundo pero no todas las garrapatas transmiten las mismas enfermedades, ya que eso depende, en gran medida, de que los reservorios animales que hay en la zona tengan las bacterias y virus que puedan transmitir estos parásitos. Esta zona concreta sí que es de alta incidencia de la enfermedad de Lyme, porque hay el parásito que la transmite y, además, los animales salvajes que viven en la zona portan la bacteria que causa esta dolencia, de modo que sí se dan las condiciones para que esa transmisión se produzca.

Esto propiciará numerosas atenciones sanitarias, ¿no?

Sí, se producen, y están concentradas en la primavera, ya que depende del ciclo vital de las garrapatas, que no transmiten las enfermedades en todo momento pasando de larva a ninfa y a garrapata adulta, que es cuando pone huevos y cuando pueden ir transmitiendo la enfermedad, que suele coincidir con esta época del año. La mayor actividad se produce entre marzo y mayo hasta después del verano.

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O sea, justo cuando más gente disfruta de la naturaleza y el aire libre...

Efectivamente, es un poco como una tormenta perfecta, se dan varios factores coincidentes, como el mayor pico de actividad del artrópodo con el momento en el que la gente realiza más actividades al aire libre. De hecho, el animal pica durante actividades cotidianas como ir a la huerta o dar un paseo. Además, si uno vive en una zona rural, que en Ferrolterra abundan, se está más próximo a esos animales portadores, también de los domésticos, ya que a veces no se trata de ir al monte, las propias mascotas pueden transmitir las garrapatas.

La precaución es importante, tanto como saber retirar bien la garrapata, que salga entera y rápido para no estresarla y que emita más patógenos

¿Se pasan entre humanos?

Las garrapatas actúan como vectores, transmiten enfermedades de un animal a una persona, de persona a persona no hay transmisión, el humano es el huésped último.

¿Qué consecuencias pueden tener estas picaduras?

Hay que precisar que son una minoría las personas que desarrollarán una enfermedad, y esto dependerá del tipo de animal que pique y de su localización concreta y si en la zona en la que se vive tienen o no esa bacteria. Aquí, en Ferrolterra, va a ser mayoritariamente Lyme, aunque también se pueden dar otras como babesia o fiebre botonosa del Mediterráneo, que son enfermedades infecciosas mucho menos frecuentes, dado que en los reservorios es poco frecuente, hay algún caso descrito, pero lo que más se da aquí es la borreliosis (Lyme).

¿Cómo se curan?

La mayor parte de las personas van a tener una infección leve. Puede tener varias fases, ya sea precoz o tardía. En la inicial se produce una lesión eritematosa, muy típica, que es en forma de diana, creciendo alrededor del punto picadura y que es diagnóstica en sí misma, de modo que si hay antecedente de picadura y esa herida no hay que hacer prueba, va a haber un Lyme. En caso de que pase desapercibida porque no identifican la garrapata puede aparecer en fase tardía el ‘eritema migrans’, lesiones no solo en zona de picadura sino por todo el cuerpo. Si nada de eso se trata, y la infección se cronifica, pueden aparecer las manifestaciones tardías, que ya son mucho más excepcionales, pero pueden llegar a ser de origen neurológico, cardíaco, artritis, miocarditis, cuadros febriles etc.

La mayor parte de las personas van a tener una infección leve

¿Hay que descartar un Lyme a través de una analítica?

A ver, las pruebas en fases precoces no están indicadas porque una serología mide la respuesta inmune y esta tarda tiempo en desarrollarse. Si la serología se hace cuando aparece la lesión va a ser negativa porque todavía se está generando la respuesta inmune. Pero es que es una lesión tan característica que no hace falta prueba, hay que tratarlo directamente.

¿Cómo se trata?

Con antibióticos. Si se identifica la lesión en momentos precoces hay que realizar el tratamiento para evitar las manifestaciones tardías de las que hablaba que, aunque poco frecuentes, ocasionan gran morbilidad, con afectaciones cardíacas o neurológicas.

¿Pueden producirse muertes?

Es extremadamente raro. En esos casos graves, y si hubiera otras patologías, podría ser.

¿Se producen ingresos por ello?

Solo en esos casos más complicados de los que hablaba porque hay que hacer pruebas.

¿Cómo debemos actuar sabiendo que Ferrolterra es zona de elevada presencia de garrapatas y de transmisión de Lyme?

La precaución es importante. Saber retirar la garrapata, siempre entera y con unas pinzas, y observar mucho cuando se ha estado expuesto en el monte o el campo, mirando cuello, ingles, axilas... Hay que tener en cuenta que si el artrópodo se retira antes de que transcurran 24 horas, la posibilidad de infección es casi nula