El bacalao también es para el verano y combina con los mejores aperitivos del mercado de Ferrol

El bacalao en todos sus cortes y los aperitivos precocinados triunfan Emilio Cortizas

Puede que al bacalao le hayamos puesto la etiqueta de invernal, pero Loli Neira, al frente de Mercabacalao, está aquí para desmentirlo. En su puesto del mercado de A Magdalena, en Ferrol, despacha todo tipo de cortes y ahora, cuando el calor aprieta, lo que más aconseja es emplearlo para las ensaladas.

“Poniéndolo en crudo o escaldado, combina muy bien, por ejemplo, si lo acompañamos de naranja, garbanzos, cebolla roja, aceite virgen extra y vinagre”, aconseja, una receta muy saludable y perfecta para llenar las fiambreras en un día de playa. Tampoco se olvida de que este pescado es el favorito para elaborar croquetas, que ella, además, vende ya precocinadas.

Y es que este es otro de los grandes valores de su negocio, un enorme surtido de alimentos casi listos para consumir y que están llamados a triunfar en uno de los rituales más celebrados del verano: el aperitivo. Así, a las de bacalao, en su puesto le acompañan las de chipirón —“que son las que más se venden”—, las de gambas al ajillo, las de rabo o las más típicas de jamón serrano.

El arcón de los tesoros de Mercabacalao Emilio Cortizas

Sin embargo, las opciones de fritura van incluso más allá, con los tradicionales buñuelos y con picoteos muy contemporáneos: empanadillas de curry, rollitos de primavera y palitos de verduras. Además, a todo ello se le unen las famosas ‘gyozas’ japonesas, que “se pueden hacer a la plancha, al vapor, fritas...”, especifica Loli, enumerando que en Mercabacalao se pueden encontrar de pollo al curry o con vegetales y de gambas con puerro.

“Hay un tipo de clientela más joven que sí quiere tener en casa esta clase de cosas”, explica. Finalmente, otro de los imprescindibles en las mesas estivales es el salpicón y para quien no quiera pasarse la mañana cociendo y escogiendo, Neira tiene carne de centollo y buey preparada a la que únicamente hay que sumarle los huevos, una cebolla picada y el aliño al gusto para triunfar como anfitrión.