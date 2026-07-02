El Área Sanitaria de Ferrol contará con la primera escuela para pacientes ostomizados

Presentación de la primira escuela para pacientes ostomizados de Galicia en el Área Sanitaria de Ferrol Jorge Meis

La primera escuela de Galicia específica para pacientes ostomizados comenzará a funcionar en Ferrol el próximo mes de octubre.

Se trata, como explicaron las profesionales de Enfermería de la consulta de Ostomías, Laura Oreona Carro y Sabela Meizoso Santiago, de “crear unha rede de apoio para o paciente, xa que é unha escola creada e aberta por e para os pacientes; que non pasen sós por ese trámite; e ir máis alá pasando dunha atención máis clínica a unha visión máis humana”.

Con este fin surge esta iniciativa que supone reuniones una vez al mes para tratar diversos temas relacionados con las ostomías desde diversos puntos de vista, gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales.

La escuela quiere dar un paso más en el servicio que se presta y que, actualmente, supone la atención a una media de 27 pacientes por semana.

La metodología será participativa, práctica y centrada en el paciente, mediante talleres grupales presenciales y sesiones educativas, material audiovisual y guías, formación práctica con dispositivos, grupos de apoyo, y testimonios de pacientes expertos. Se reunirán una vez al mes en un aula del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Serán sesiones de entre una hora o una hora y media, en grupos pequeños. En estas sesiones se tratarán diversos temas, desde la propia ostomía, hasta la nutrición o el cuidado de la salud mental entre otros, e implicarán a un equipo multidisciplinar de profesionales centrado en ayudar al paciente en el autocuidado.

Esta escuela se iniciará en octubre en el Área Sanitaria de Ferrol y tendrá una duración hasta junio de 2027, con una serie de ocho módulos temáticos.

Hasta ese mes, cualquier persona interesada está a tiempo de anotarse para participar en la dirección electrónica: consulta.ostomias.ferrol@sergas.es, y las propias profesionales también darán cuenta de esta iniciativa en las consultas.

Está dirigida a pacientes con ostomías digestivas y urológicas –Colostomía, Ileostomía, Urostomía–, pacientes en preoperatorio; y familiares y cuidadores principales.

Con este proyecto se busca normalizar la vida de los pacientes, transformando la inseguridad que les crea la situación en confianza.