Comienzan las obras de la futura Ciudad náutica de A Cabana

Obras en A Cabana Daniel Alexandre

El tiempo comienza a correr para que la zona de A Cabana pueda disponer de una Ciudad náutica, que abarcará 13.000 metros cuadrados y seis edificaciones, que serán rehabilitadas para diferentes usos.

La concejala de Urbanismo, Blanca García informó ayer del inicio de las obras, que cuentan con un presupuesto de 1.698.670 euros, para el que el Concello ha suscrito un convenio de colaboración con la Consellería de Deportes y es susceptible de ser financiado con cargo al programa europeo plurirregional de España 2021-2027.

Con un espacio temporal de un año y dos meses, el próximo otoño debería estar concluida esta intervención que tiene como objetivo recuperar y poner en valor el patrimonio histórico industrial de la zona, al mismo tiempo que transformará los espacios existentes actualmente en una zona continua destinada a la práctica deportiva, a la movilidad sostenible y al disfrute de la ría.

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La Ciudad náutica cuenta con seis edificaciones en las que se actuará. En la primera compartirán espacio los dos clubes de remo, aunque con independencia en sus actividades y organización; el segundo mantiene su uso actual, que es el de pañol de embarcaciones; en el tercero se dejará un espacio abierto para almacén de embarcaciones del club de remo y del de vela y se preparará un espacio de almacenaje para las entidades.

La edificación cinco es el tinglado, que se acondicionará para acoger cuatro vestuarios del club de vela, dos aseos y la creación de un ambigú.

En la edificación seis, propiedad del Grupo Bazán y del Club de Actividades Subacuáticas Ferrol se instalarán espacios administrativos, despachos y también una sala polivalente.