Actividades que se prolongan todo el verano en Ferrol: la XXXIV Semana Cultural de Esmelle

La Romaría Castrexa será el colofón de las actividades Archivo

Esmelle celebra su trigesimocuarta edición de la Semana Cultural, que, aunque mantienen su nombre original, abarca dos meses de actividades de diversa índole para llenar de vida la parroquia ferrolana durante todo el verano.

Desde el 4 de julio hasta el 23 de agosto, de viernes a domingo, se oferta un completo calendario de actividades para todos los públicos, desde cultura a patrimonio, deporte, música o gastronomía.

Este mismo sábado día 4 arranca la programación con la tradicional Ruta dos Muíños e Tralocastro –10.00 horas–, a la que seguirá –20.00 horas– la inau­guración oficial de la Semana Cultural y de la exposición de pintura de Esmelle en el Museo Pérez Porto. Un karaoke popular –21.30 horas–será el broche de los actos del día.

A lo largo de las semanas habrá propuestas que van desde la limpieza del castro de Esmelle a sesiones vermú, talleres, bingo social, maratón de parchís, actividades gastronómicas, la tradicional Ruta das meigas ‘Habelas hailas’ –sábado 18, a las 23.00 horas–, la fiesta de la espuma, encuentro intergeneracional, cine al aire libre, entrega de premios del concurso de Rueiros, sardiñada, mejillonada, noche de mojitos, la recreación de la malla –domingo 9 de agosto, a las 12.00 horas–, presentación de libros, además de numerosos concursos y actividades culturales.

El cierre del verano cultural será la reconocida Romaría Castrexa, que será el domingo 23 de agosto, que recupera las tradiciones vinculadas a la cultura castreña mediante recreaciones históricas, gastronomía, música, mercado artesanal y actividades para todas las edades.

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Desde la asociación de Veciños Val de Esmelle destacan que esta celebración “representa o compromiso da entidade coa promoción da cultura popular, a conservación das tradicións, a participación cidadá e a dinamización do rural”.