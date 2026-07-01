Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Vicente Araguas, un guía de excepción para medio centenar de peregrinos madrileños que salieron de Ferrol

Se trata de la décima edición de este Camino Inglés que completan desde el colegio Logos

Montse Fernández
Montse Fernández
01/07/2026 19:38
Vicente Araguas Camiño Inglés
Foto de grupo instantes antes de iniciar la peregrinación a Compostela
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un grupo de medio centenar de estudiantes de entre 16 y 17 años del colegio Logos de Madrid partieron este miércoles desde Curuxeiras para disfrutar, un año más, de una iniciativa promovida por el escritor y colaborador de Diario de Ferrol Vicente Araguas, quien ejerce de maestro de ceremonias durante el recorrido. 

La iniciativa, como apuntó el nedense, cumple esta edición nada menos que diez años y siempre se inicia con el mismo entusiasmo, ya que los estudiantes suele acoger con gran satisfacción esta peregrinación, ya en sus vacaciones. 

Una experiencia que les permite conocer el territorio y la cultura xacobea de mano de un cicerone de nivel como es Araguas, gran conocedor del itinerario y pozo de sabiduría y anécdotas que acompañarán al alumnado en cada paso que dan. En la actividad colaboran también dos profesores del colegio Ana Belén Díaz y Jorge Mora. 

Galería

El kilómetro cero del Camiño Inglés del Colegio Logos, en imágenes

Vicente Araguas Camiño InglésVer más imágenes

Vicente Araguas, ya jubilado como docente del centro madrileño, imparte en la actualidad un taller de poesía en el mismo y mantiene el vínculo con el centro de enseñanza ubicado en el barrio de Las Rozas, promoviendo cada edición esta ruta de peregrinación a Compostela que es una auténtica experiencia vital tanto para el alumnado como el profesorado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620