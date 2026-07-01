Vicente Araguas, un guía de excepción para medio centenar de peregrinos madrileños que salieron de Ferrol

Foto de grupo instantes antes de iniciar la peregrinación a Compostela Jorge Meis

Un grupo de medio centenar de estudiantes de entre 16 y 17 años del colegio Logos de Madrid partieron este miércoles desde Curuxeiras para disfrutar, un año más, de una iniciativa promovida por el escritor y colaborador de Diario de Ferrol Vicente Araguas, quien ejerce de maestro de ceremonias durante el recorrido.

La iniciativa, como apuntó el nedense, cumple esta edición nada menos que diez años y siempre se inicia con el mismo entusiasmo, ya que los estudiantes suele acoger con gran satisfacción esta peregrinación, ya en sus vacaciones.

Una experiencia que les permite conocer el territorio y la cultura xacobea de mano de un cicerone de nivel como es Araguas, gran conocedor del itinerario y pozo de sabiduría y anécdotas que acompañarán al alumnado en cada paso que dan. En la actividad colaboran también dos profesores del colegio Ana Belén Díaz y Jorge Mora.

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Vicente Araguas, ya jubilado como docente del centro madrileño, imparte en la actualidad un taller de poesía en el mismo y mantiene el vínculo con el centro de enseñanza ubicado en el barrio de Las Rozas, promoviendo cada edición esta ruta de peregrinación a Compostela que es una auténtica experiencia vital tanto para el alumnado como el profesorado.