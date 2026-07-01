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Ferrol

Los socialistas exigen a la Xunta que mejore las condiciones de climatización en el Marcide

Los socialistas exigen al gobierno de Rueda un posicionamiento claro

Redacción
01/07/2026 19:27
Aitor Bouza en imagen de archivo
Aitor Bouza en imagen de archivo
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Tras la denuncia publicada por este periódico por parte de varias personas con familiares ingresados en el hospital Arquitecto Marcide durante los días de la ola de calor que registró la comarca, debido a las altas temperaturas registradas en las diferentes plantas del complejo, el Partido Socialista se ha solidarizado con pacientes, acompañantes y trabajadores del centro. 

Así, han planteado una iniciativa parlamentaria, tal y como advirtió este miércoles el diputado provincial Aitor Bouza, en la que exigen a la Xunta de Galicia que tome medidas con carácter inmediato para aclimatar el hospital y poner fin “a unha situación absolutamente denigrante para doentes, acompañantes e persoal”. 

Los socialistas exigen al gobierno de Rueda un posicionamiento claro y que destine la inversión necesaria para acometer las obras que sean precisas para que episodios como el sucedido en las pasadas jornadas no se vuelvan a producir “nun hospital tan importante para toda Ferrolterra, por iso imos presentar unha batería de iniciativas esixindo que non se mire para outro lado cando todas estas persoas están clamando porque a sanidade pública teña os recursos necesarios e condicións adecuadas para atender á xente, e que non sexa o hospital un auténtico cocedero”. 

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