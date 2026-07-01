La licitación del nuevo servicio de autobús en el área de Ferrolterra queda desierta

El nuevo servicio permitiría incrementar en más de 1.400 los trayectos anuales Jorge Meis

La licitación del nuevo servicio de transporte de viajeros por carretera en el eje A Coruña-Ferrol-Ortigueira-Vilalba-Viveiro-Lugo finalmente no ha llegado a buen puerto. Según recoge la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, el encargo, presupuestado en 2,6 millones de euros y valorado en cerca de 20 –incluidas potenciales prórrogas y compensaciones–, no recibió ninguna oferta, lo que ha llevado a la administración autonómica a declararlo desierto.

Esta prestación, como se recordará, buscaba tomar el relevo de la original XG843 de 2020, ampliando horarios y frecuencias en algunas rutas e incorporando la demandada línea directa entre Ferrol y Lugo bajo la modalidad ‘Conect’. El contrato, según las previsiones de la Dirección Xeral de Transporte –dependiente de la Consellería de Presidencia–, permitiría sumar más de 1.400 servicios anuales a los ya existentes en el territorio afectado, lo que se traduciría en un aumento de 8.000 usuarios.

No obstante, esta resolución desfavorable pone en entredicho el futuro de la prestación, abriéndose dos escenarios posibles para la administración autonómica: por una parte, la Xunta puede optar por reformular los pliegos, incrementando potencialmente su cuantía económica, y relanzar el encargo en los próximos meses. Por otra, puede seguir adelante con la prórroga del servicio anterior, de 2023 y que lo extendería hasta 2030, negociando con la actual adjudicataria –Autos Carballo, filial de Arriva desde 2016– las mejoras.

Continuidad

El encargo, tal y como refleja el pliego de prescripciones técnicas, buscaba dar continuidad al XG843 –que en 2020 se licitó en bloque junto con otra veintena–, en tanto a que mantendría prácticamente sin cambios las rutas incluidas, alterando ligeramente algunos trayectos e incorporando frecuencias para dar respuesta al incremento de demanda. Así, planteaba un total de 17 rutas, de las cuales seis afectaban de forma directa al área de Ferrolterra y su conexión con A Coruña y Lugo, y tres parcialmente –es decir, con paradas en algunos municipios de la comarca pero sin ejercer de cabecera o final de trayecto–.

De este modo, salvo por el enlace casi directo entre las ciudades naval y amurallada, apenas se introducían cambios que hiciesen al contrato menos atractivo para las empresas –a nivel de vehículos, por ejemplo, solo se ampliaba en uno el número de unidades, mientras que el mínimo de conductores seguía siendo el mismo– y, de hecho, incluso se contemplaba una ligera subida en las tarifas y compensaciones por pérdida de beneficios.

Por su parte, desde las asociaciones de usuarios del transporte público por carretera se defendió en su momento la necesidad de acometer un estudio técnico “real” de cara a diseñar un sistema eficiente que ofrezca un servicio de calidad al tiempo que sea rentable.