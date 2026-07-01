Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Diputación ensalza la labor de Parkinson Ferrol en la atención a personas afectadas

El ente provincial aporto 4,5 millones a entidades sociales este 2026

Redacción
01/07/2026 19:33
Momento de la visita a la entidad ferrolana
Momento de la visita a la entidad ferrolana
Diputación
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La diputada de Política Social, Mar García Vidal, visitó este miércoles la sede de la Asociación Parkinson Ferrol para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la entidad con las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y con sus familias. 

Durante la visita, García Vidal recorrió las instalaciones y mantuvo un encuentro con la directiva y el equipo profesional, quienes le explicaron el funcionamiento de los programas terapéuticos que desarrollan, las necesidades de las personas usuarias y los principales retos a los que se enfrenta la entidad. 

Parkinson Ferrol lleva a cabo un programa de atención multidisciplinar que incluye fisioterapia, logopedia y estimulación cognitiva cuyo objetivo es mejorar la autonomía, mantener las capacidades y contribuir a la calidad de vida, además de ofrecer apoyo y acompañamiento a familiares. 

García Vidal puso en valor “no traballo profesional, próximo e humano” que realizan y recordó el compromiso de la Diputación con estas asociaciones de la provincia, a las que se aportó 4,5 millones este año

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620