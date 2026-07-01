La Diputación ensalza la labor de Parkinson Ferrol en la atención a personas afectadas

Momento de la visita a la entidad ferrolana Diputación

La diputada de Política Social, Mar García Vidal, visitó este miércoles la sede de la Asociación Parkinson Ferrol para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la entidad con las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y con sus familias.

Durante la visita, García Vidal recorrió las instalaciones y mantuvo un encuentro con la directiva y el equipo profesional, quienes le explicaron el funcionamiento de los programas terapéuticos que desarrollan, las necesidades de las personas usuarias y los principales retos a los que se enfrenta la entidad.

Parkinson Ferrol lleva a cabo un programa de atención multidisciplinar que incluye fisioterapia, logopedia y estimulación cognitiva cuyo objetivo es mejorar la autonomía, mantener las capacidades y contribuir a la calidad de vida, además de ofrecer apoyo y acompañamiento a familiares.

García Vidal puso en valor “no traballo profesional, próximo e humano” que realizan y recordó el compromiso de la Diputación con estas asociaciones de la provincia, a las que se aportó 4,5 millones este año.