Inaugurado el taller dual de empleo de acondicionamiento de montes contra los incendios

Momento de la visita celebrada esta mañana Cedida

Ferrol inauguró hoy miércoles una nueva edición de su taller dual de empleo, que en esta ocasión se centrará en la repoblación y acondicionamiento de montes de cara a evitar incendios forestales. Con motivo del inicio de este curso, los diez alumnos participantes recibieron la visita del teniente de alcalde, Javier Díaz, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros.

Así, el representante municipal recordó que el programa propuesto se centra en una actividad “con elevada demanda” entre las empresas, recordando además que los estudiantes, una vez concluya la formación, podrán trabajar durante tres meses en empresas del sector. Por su parte, la responsable autonómica puso en valor la importancia del cuidado de estos recursos naturales, especialmente en épocas como la actual, en la que el nivel de riesgo por incendios es especialmente elevado.

Y es que, como se recordará, estos itinerarios están diseñados para ofrecer conocimientos clave, a la vez que se realiza una contraprestación ligada a la actividad en sí. El año pasado, por ejemplo, el taller permitió la recuperación de varios lavaderos del rural ferrolano, mientras que el anterior se acondicionó el parque de O Montón. En esta ocasión, por tanto, los alumnos realizarán labores de desbroce, limpieza y retirada de especies invasoras pirófilas en cinco parcelas de titularidad municipal situadas en las parroquias de San Felipe, Mandiá y Doniños.

La acción formativa, dirigida a personas trabajadoras en situación de desempleo, tendrá una duración de nueve meses –es decir, hasta marzo de 2027– y cuenta con una ayuda de 227.300 euros de la Consellería de Emprego.