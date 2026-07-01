‘Imágenes de la Historia’ muestra reproducciones de Augusto Ferrer-Dalmau en el Museo Naval

Museo Naval de Ferrol, imágenes de la Historia Ferrer Dalmau Jorge Meis

En la jornada de este miérvcoles 1 de julio se abrió al público una nueva exposición en el Museo Naval, que ofrece una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros del artista y académico Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el ‘pintor de batallas’.

La muestra lleva por título ‘Imágenes de la Historia’ y está organizada por el museo ferrolano en colaboración con la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, que ha cedido esta colección para su exhibición en la ciudad naval.

La comisaria de la muestra es la crítica de arte María Fidalgo, autora de la biografía del pintor y de gran parte de los textos de sus libros.

El artista de estilo realista y academicista, es el artífice de numerosas obras que reflejan un entusiasmo por todos los aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas españolas, con atención al detalle, al naturalismo y al colorido.

La exposición de reproducciones de los cuadros estará abierta en los horarios habituales del museo, es decir, de martes a viernes, de 9.30 a 13.00, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas. Cierra los lunes.