Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol acolle por vez primeira o Campus Tecnolóxico Interuniversitario

Son trinta mozos de 18 a 35 anos con discapacidade intelectual, do desenvolvemento e do espectro autista

Redacción
01/07/2026 22:27
Campus Interuniversitario
O alumnado participante pernoctará na residencia universitaria pública
Campus Industrial
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde este mércores e durante unha semana enteira, Ferrol acolle, por vez primeira, o Campus Tecnolóxico Interuniversitario ‘Compartindo o Norte 2026’, unha iniciativa formativa e inclusiva na que participan trinta mozos de 18 a 35 anos con discapacidade intelectual, do desenvolvemento e/ou con transtorno do espectro autista. A iniciativa está organizada polas universidade da Coruña e de Cantabria en colaboración coa Fundación ONCE e conta con financiamento do Fondo Social Europeo.

Dos trinta mozos e mozas, 21 son estudantes do programa Espazo Compartido da Universidade da Coruña e os outros nove dunha iniciativa similar da institución cántabra. Todos eles terán como centro base a residencia universitaria da rúa Sánchez Barcáiztegui.

Haberá propostas de todo tipo, como obradoiros STEAM centrados na impresión 3D, a robótica e o deseño de videoxogos. Ademais, terán que elaborar un proxecto colaborativo final, denominado ‘Ciencia compartida’. O traballo das habilidades sociais tamén ocupa un lugar central nesta experiencia interuniversitaria.

Na formación do alumnado está implicado o profesorado do Programa Espazo Compartido da universidade anfitrioa, así como Gazapo Xestión, de Narón, e a Fundación Enki coruñesa. Con todo, hai moitas máis institucións implicadas nesta iniciativa, o que lles permitirá realizar visitas a Exponav, o Arsenal ou outros puntos da cidade –castelo de San Felipe– e da bisbarra, como é a fervenza do Belelle ou a praia de Ares. A Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, cunha actividade no castro de Esmelle, e Equiocio tamén aportan o seu gran de area.

A vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, agradeceu a implicación de todas as institucións e entidades involucradas nesta iniciativa, pois “queda demostrado que a colaboración é a mellor ferramenta para construír unha sociedade máis xusta e inclusiva”. Xunto coa directora do Espazo Compartido, Montse Muriano, Ares recalcou que a UDC seguirá apostando pola responsabilidade social a través da “promoción de programas que integran a formación universitaria, a innovación e a participación activa na comunidade”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620