El vocalista y compositor Rufus Wainwright recala este sábado en el Auditorio ferrolano

El Auditorio acogerá el sábado 4 el concierto Archivo

Considerado como una de las figuras más singulares del pop barroco y de la canción de autor contemporánea, el vocalista y compositor neoyorkino Rufus Wainwright llega a Ferrol este sábado 4 de julio para ofrecer, a las 20.30 horas, un concierto en el Auditorio municipal.

Su inconfundible voz y su sensibilidad artística se plasman en los diez discos que ha sacado a la luz así como en las colaboraciones con artistas como Elton John o Joni Mitchell.

Los últimos años de su trayectoria musical han estado vinculados al folk, con duetos con grandes artistas, además de estrenar musicales como Opening Night, que contó con Meryl Steep como narradora, o la obra de Walt Disney Concert­Hall de los Ángeles, con Jane Fonda como protagonista.

Como compositor de temas de películas cabe destacar su versión de ‘Hallelujah’ en ‘Shreck’ o la canción original ‘Another Believer’, en ‘Shreck 2’; el tema original ‘The Maker Make’ en ‘Brokeback Mountain’: el tema ‘I’m Not in Love’, que formó parte de la banda sonora de ‘El diario de Bridget Jones’ o la interpretación de ‘Complainte de la Butte’ en ‘Moulin Rouge!’, entre otras