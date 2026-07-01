El verano de Doniños tiene nuevo espacio de ocio: ‘El Colonial beach club’

El Colonial Beach Club Daniel Alexandre

Con la idea de descanso, evitar las prisas, disfrutar de los atardeceres, conectar con la costa y hacerlo nada menos que a pie de una de las playas más emblemáticas de Ferrol, la de Outeiro-Doniños, abrió este miércoles sus puertas, coincidiendo con el inicio del mes de julio, ‘El Colonial beach club’.

La esencia de El Colonial naronés, que regenta Pachi Ferreiro, llega ahora a Doniños transformado en local de playa, para el disfrute todos los días de la semana, de 11.00 a 23.00 horas.