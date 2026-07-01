El PSOE denuncia la falta de gestión de las infraestructuras escolares por parte de la Xunta

La comunidad educativa del CEIP Esteiro está realizando una recogida de firmas Jorge Meis

El grupo municipal socialista de Ferrol volvió a denunciar este miércoles “a manifesta incapacidade” del Partido Popular, a nivel local y autonómico, a la hora de “xestionar, manter e mesmo reformar as infraestruturas educativas”. A través de un comunicado, la concejala Montserrat Dopico puso el foco, por un lado, el la situación de parálisis que sigue sufriendo la puesta en funcionamiento del ascensor del CEIP de Pazos –coyuntura que ya criticó el pasado mes de marzo–; y, por otro, la falta de información sobre la instalación de una equipación similar en el CEIP de Esteiro.

“É intolerable que a burocracia e a falta de vontade política do PP condenen aos nosos nenos e nenas a sufrir barreras arquitectónicas diarias. Falan de educación inclusiva, pero a realidade das súas políticas é o abandono absoluto das familias e da comunidade educativa”, afeó la concejala.

Respecto al centro de enseñanza de Mandiá, Dopico Malde recordó que, desde comienzos de febrero del pasado 2024, las instalaciones cuentan con un elevador para facilitar el acceso a las aulas de los alumnos con problemas de movilidad reducida, pero que nunca llegó a entrar en funcionamiento “debido a unha maraña de trámites e licenzas atascadas nos despachos institucionais”. Así, la concejala criticó la “incompetencia” de contar con una infraestrutura “xa pagada e instalada” pero paralizada desde hace más de dos años.

En cuanto al CEIP de Esteiro, la socialista se unió a las críticas del resto de formaciones de la oposición –el BNG anunció que llevaría la situación al Parlamento– y de la propia comunidad educativa, que está realizando una recogida de firmas sobre la falta de información para dotar al centro de un ascensor. De este modo, la edila incidió en que en este colegio se está viviendo una tesitura especialmente crítica, pues uno de sus estudiantes, Leo, que sufre la enfermedad de Niemann-Pick, no podrá acceder a su aula el próximo curso –en el recién terminado 2025/2026 se logró solucionar el problema trasladando la clase a la planta baja, pero fue una medida excepcional–.

“Isto xa non é só desidia, é unha vulneración flagrante do dereito constitucional a unha educación digna e inclusiva”, criticó Montserrat Dopico, exigiendo que se desbloqueen las licencias para poner en funcionamiento el ascensor del CEIP de Pazos y que se tramite de forma urgente la construcción del de Esteiro –además de incorporar al proyecto el demandado aseo–. Por último, la socialista volvió a instar a la Xunta a “escoitar” a la comunidad educativa.