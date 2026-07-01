Concienciación sobre el cáncer de piel en las playas locales y eventos sociales

Un grupo de voluntarias durante una campaña informativa AECC

La Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol vuelve movilizarse por una buena causa, en este caso visibilizar los riesgos de la exposición solar y el cáncer de piel, uno de los tumores más frecuentes y predecibles, cuya incidencia sigue en aumento. Así, la entidad reforzará su presencia durante este verano en espacios de gran afluencia y al aire libre.

Asimismo, se llevarán a cabo iniciativas curiosas en las playas de Ferrol y Valdoviño, donde emitirán por sus altavoces la canción del verano de la AECC, ‘Al sol con crema’, una iniciativa diseñada para trasladar consejos de prevención y protección solar a los bañistas de forma cercana y amena. El tema está disponible tanto en el canal de YouTube de la asociación como en Spotify.

Además, se han colocado carteles informativos de la campaña junto a los dispensadores de crema solar dispuestos por el Ayuntamiento de Ferrol en distintos arenales del término municipal.

Más eventos

Por otro lado, la organización local participará el próximo cinco de julio en el Día do Deporte na Rúa de Fene y estará presente también en citas culturales como el festival Nachiños Fest, que se celebrará los días 14 y 15 de agosto, donde continuará acercando mensajes de prevención a un público amplio y diverso.

El resto de la provincia también se une a la campaña gracias a la labor de las Juntas Locales de la asociación, que permiten acercar los mensajes de prevención a diferentes municipios y colectivos. Entre las iniciativas previstas este año destaca la distribución de postales personalizadas de cada localidad, que incluyen consejos para protegerse del sol e imágenes de los propios municipios, recuperando una acción que obtuvo una gran acogida el año pasado.

Además, todas las juntas locales han remitido una carta a ayuntamientos de la provincia para ofrecer charlas de sensibilización dirigidas a las personas que desarrollan su trabajo al aire libre, uno de los colectivos con mayor exposición a la radiación ultravioleta.

Asimismo, se distribuirán materiales divulgativos sobre prevención y protección solar en campamentos infantiles, con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. A lo largo de todo el verano se instalarán también mesas informativas en distintos puntos de la provincia para seguir acercando recomendaciones de prevención a los vecinos y vecinas, apuntan desde la AECC.