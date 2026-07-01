Ana Rosa Pena es elegida como nueva decana del Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol

La sede del ICAF acogió ayer los comicios Jorge Meis

Ana Rosa Pena, líder de la candidatura alternativa en los comicios para configurar la directiva del Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol, será la nueva decana de esta institución. La sede del ICAF acogió durante la mañana de ayer el acto electoral, al que estaban llamados a participar 600 profesionales del área, logrando Pena Barcia una victoria muy ajustada.

Así, la letrada y su equipo ocuparán seis de las nueve vacantes en el Consejo de Administración del organismo profesional, con un mandato de cuatro años.

Ana Rosa Pena, como se recordará, ha sido durante los últimos tres años la cabeza visible de las protestas de los abogados del turno de oficio, vinculadas a los sindicatos Venia y Marea Negra, que demandaban mejores condiciones económicas para este colectivo, así como la cotización de su actividad en régimen de autónomos –conocido como Pasarela RETA–. Otra de las reivindicaciones de esta candidatura alternativa era una mayor transparencia y participación en los órganos de gobierno del Colexio, apostando por la celebración de más asambleas informativas.