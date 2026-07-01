ADIF destina una nueva partida de tres millones para la mejora de la línea Ferrol-Ribadeo

Los puntos de recarga del aparcamiento de la estación de Ferrol Daniel Alexandre

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) anunció este miércoles una nueva inversión, en este caso de tres millones de euros, para la realización de actuaciones de mejora en la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo. El encargo, que ya se encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consistirá principalmente en la reparación de desmontes entre los puntos kilométricos 42 y 58 de la mencionada ruta.

Asimismo, también se incluye el arreglo de seis trincheras, lo que implica “la retirada de las malla existente, el desbroce y tala de árboles, el saneo de los taludes y labores de limpieza, protección y reposición” de elementos varios. En este sentido, la entidad apuntó que estas actuaciones tienen como objetivo “conferir una protección permanente” a las infraestructuras, especialmente en aquellas zonas que discurren por debajo de los paredones “y que pueden ser susceptibles de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos”.

Este conjunto de intervenciones, que se suma al contratado recientemente por 3,4 millones en esta misma línea para la reparación de fosos, buscan “mejorar la fiabilidad de la infraestructura” y evitar incidencias como las tres registradas esta semana, que obligaron a paralizar el servicio por la caída de ramas y árboles en las vías.

Punto de recarga

Por otro lado, ADIF también informó hoy de la finalización de la primera fase del proyecto para impulsar la movilidad eléctrica en el entorno de la red ferroviaria. La iniciativa, como se recordará, consistía en la instalación de 254 puntos de recarga en 21 estaciones, incluida la de Ferrol.

El uso de estas instalaciones estará abierto a toda la ciudadanía y se gestionará mediante la app Waylet de Repsol.