Veinte personas de esta Área Sanitaria reciben la vacuna contra la hepatitis A tras decretarse varios casos en Narón

Hasta ahora se han ido inmunizando a los contactos de las personas diagnosticadas con este virus AEIG

La Consellería de Sanidade informa que está estudiando el origen de un brote de hepatitis A originado en Narón y que habría obligado a siete de las ocho personas afectadas a pasar la enfermedad en ingreso hospitalario, si bien en las últimas horas los tres pacientes que seguían en ingreso han sido dados de alta ya, como se comunica desde la Xunta.

Desde el departamento autonómico se ha indicado asimismo que hasta la fecha no se han notificado nuevos casos en relación con ese brote, que se ha detectado en el municipio naronés. Además, se ha señalado que ya se ha vacunado a veinte personas “consideradas contactos directos” con las personas que resultaron enfermas.

Desde Sanidade se precisa que “tendo en conta o longo período de incubación deste virus”, la Dirección Xeral de Saúde Pública prosigue con las investigaciones iniciadas cuando se tuvo conocimiento del primer caso a fin de determinar “a posible fonte de contaxio así como a súa cadea de transmisión”. Desde el momento del contacto con el virus hasta el inicio de los síntomas pueden llegar a pasar entre 15 y 20 días. Sobre esta cuestión cabe destacar que el primer brote se diagnosticó a comienzos de junio, mientras que el último que ha sido notificado data de hace unos días, del día 26 .

Uno o más brotes

Por otra parte, la administración sanitaria autonómica sigue muy pendiente también de los resultados de las analíticas remitidas al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Madrid “para poder coñecer se todos os casos están vencellados ao mesmo gromo ou non”. No obstante, todo parece apuntar que seis de los ocho procesos registrados podrían tener un vínculo concreto, pendiente aún de certificar por los expertos.

La principal vía de contagio de esta enfermedad puede ser la vía fecal-oral, bien a través del consumo de alimentos contaminados, agua en mal estado o ingesta de moluscos crudos. También se podría transmitir el VHA por contacto sexual. Se sabe también que la sintomatología afecta de forma desigual a los diferentes grupos de edad, con casos más graves en población adulta, que pueden requerir hospitalización, como así aconteció con el brote de Narón.

Los síntomas incluyen náuseas, falta de apetito y malestar general que pueden prolongarse durante varias semanas.