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Diario de Ferrol

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Ferrol

Los patrulleros 'Centinela' y 'Serviola' toman parte en diversas maniobras en la mar

El P-72 trabaja con un regimiento de Infantería en la vigilancia del Estrecho, controlando posibles tráficos ilegales o inmigración ilegal

Redacción
30/06/2026 14:29
Centinela vigilancia
El 'Centinela' permanecerá desplegado en el mar de Alborán hasta final de julio
Armada
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El patrullero de altura ‘Centinela’ (P-72), que se encuentra inmerso en una nueva campaña de vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional, ha aprovechado su presencia en el mar de Alborán y aguas del estrecho de Gibraltar para colaborar con la Unidad de Defensa de Artillería de Costa en la activación ‘Joint Shield 02-26’. 

Durante varios días el buque con base en Ferrol ha puesto a prueba los sistemas de detección del regimiento de Artillería del Ejército de Tierra, enmascarando su posición entre el tráfico de buques presentes en la zona. Las prioridades de vigilancia fueron unidades navales, embarcaciones sospechosas de estar relacionadas con el tráfico de estupefacientes e inmigración ilegal, entre otras cuestiones. 

El patrullero local también contribuyó a mejorar el conocimiento del entorno de la zona y colaboró de manera conjunta con el Covam (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima) para obtener una imagen más precisa de esa costa. 

El ‘Centinela’, bajo mando del capitán de corbeta Jesús Ferrero Peiró, es uno de los patrulleros de altura de la clase ‘Serviola’ que tiene su base en Ferrol. Tanto este barco como el resto de su clase están diseñados para llevar a cabo misiones de seguridad marítima, como la que ocupa a la dotación estos días. 

Patrullero Serviola calificación operativa
El patrullero 'Serviola' durante los ejercicios de calificación operativa junto al cazaminas 'Duero'
Armada

Por otra parte, el otro barco de la línea con base local, el ‘Serviola’ (P-71), realizó en las últimas horas un aprovisionamiento con el cazaminas ‘Duero’ durante los ejercicios correspondientes a la calificación operativa del buque local.

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