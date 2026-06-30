Lo que no sabes del eclipse que se verá en Ferrolterra: gafas válidas solo media hora y observaciones de tres en tres segundos

El divulgador y catedrático Jorge Mira ofreciendo la charla sobre el eclipse Jorge Meis

Mucho se ha escrito y dicho hasta la fecha sobre el próximo eclipse solar, que se podrá ver en Ferrolterra en su plenitud el próximo 12 de agosto. No son ajenos a este fenómeno en el Área Sanitaria de Ferrol, que organizó una charla ayer protagonizada por la jefa del Servizo de Oftalmoloxía, Lola Álvarez Díaz, y el catedrático de Física de la USC, Jorge Mira. La cita se enmarca en los actos de celebración del 50 aniversario del hospital y congregó a gran número de personas, llenando el salón de actos.

Los dos expertos, cada uno desde su ámbito profesional, ofrecieron claves para disfrutar del primer eclipse del presente siglo en Europa pero hacerlo con todas las garantías. Así, incidieron conjuntamente en la importancia de la prevención y otras cuestiones como emplear gafas homologadas, no deterioradas, sin dobleces, ni rayadas; ser muy exhaustivo con el tiempo de exposición y no mirar hacia el eclipse más de 3 segundos seguidos, dejando intervalos de descanso y tener en cuenta que las gafas tienen una vigencia total de media hora, por lo que no se deben emplear más tiempo. Estas fueron las claves principales de este encuentro abierto a la ciudadanía.

Poca gente sabe que sus gafas solo tienen una duración de media hora

El salón de actos del complejo hospitalario de llenó para la ocasión Jorge Meis

Gafas solo para media hora

Lola Álvarez recordó que el sol emite radiación ultravioleta, aparte de la luz, que es la que puede producir la quemadura ocular, sobre todo la tipo A, que es la más grave. Una exposición al eclipse sin tomar las medidas idóneas puede provocar, entre otras, tres patologías: una queratitis en la córnea, que es una quemadura del epitelio corneal, que produce dolor agudo; puede aumentar una catarata o producir alteraciones en la retina, con visión borrosa o como una mancha negra central en el campo visual. “Algunhas destas lesións son reversibles entre un e seis meses, pero outras poden ser irrecuperables, quedando cicatriz e unha mancha como secuela”, afirmó.

Algunhas das lesións poden ser irrecuperables Lola Álvarez, jefa Servizo de Oftalmoloxía del CHUF

También recordó que la radiación tiene un efecto acumulativo, “se miras moi pocos segundos coa protección idónea non pasa nada, pero, se estás mirando trinta minutos, a lesión pode ser grave, e verse os efectos días despois da exposición”.

Así, añadió que es importante hacer uso de gafas homologadas y en condiciones idóneas, sin haberlas usado ni probado previamente, ya que tienen una vigencia de media hora. También alertó sobre la importancia de cómo se manipulen, ya que se pueden rayar incluso al transportarlas con otras cosas en un bolso, por ejemplo. Hay que evitar que se deterioren ya que eso hace que pierdan protección. También hizo hincapié en la importancia de prestar especial atención en el caso de personas con lesiones previas de retina o fotosensibles, así como con los más pequeños.

Mira recordó que el siguiente eclipse total no se podrá ver en Galicia hasta el 2.180

El otro experto, Jorge Mira, habló de la “carambola sideral” que es un eclipse solar, como el que se va a dar en Galicia. Apuntó también que cada dos años hay un eclipse en la tierra, pero Europa supone un 1% de la superficie terrestre, y es muy extraño que se produzca, aseveró. Mira recordó que será el primer fenómeno de este tipo en la Unión Europea en este siglo y ofreció datos tan interesantes como que el siguiente en Galicia será en el 2180; y que el anterior se pudo ver en Ourense en 1905.

Movilización sin precedentes en Galicia

Mira coincidió con Lola Álvarez sobre la importancia de no mirar al sol directamente, e incluso fue más allá, con la advertencia sobre los traslados masivos en ese día, “será unha mobilización de persoas sen precedentes en Galicia”.

El físico mostró como la luna va a tapar el sol y se verá el eclipse en 12 grados, al ser Galicia la puerta del noroeste. También se refirió al anillo de diamantes que se formará pero, que aún así, no se pueden retirar las gafas, porque la luz puede ser un “alfilete que pode furar a retina”. Se refiiró asimismo a momentos clave como la corona solar o el cénit del eclipse, de un minuto y medio de duración.

Los dos expertos recordaron que lo ideal sería no mirar al eclipse pero que de hacerlo se haga con las máximas garantías

Los dos profesionales reiteraron que, nada sirve para mirar el eclipse del 12 de agosto más que las gafas homologadas y que lo ideal sería no hacerlo. “Todo o mundo vai mirar para arriba, pero hai que facer intervalos e deixar tempos de descanso intermedios”, aseveraron.