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Ferrol

La periodista Ketty Garat presentó en el Jofre su último libro ‘Todos los hombres de Sánchez’

La cita congregó a numeroso público en el teatro ferrolano

Redacción
30/06/2026 22:22
Ketty Garat presentación libro "Todos los hombres de Sánchez" Teatro Jofre
Presentación en el teatro municipal de ‘Todos los hombres de Sánchez'
Jorge Meis
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La periodista política y de investigación Ketty Garat regresó este martes a su Ferrol natal para traer a un teatro municipal lleno un tema en el que ha profundizado y cuyos resultados no solo ha plasmado en su obra ‘Todos los hombres de Sánchez’, sino que la ha llevado por las tertulias al haber contribuido a destapar el ‘caso Ábalos’. 

Representantes municipales del PP de Ferrol y de otros concellos de la comarca se encontraban entre los asistentes, al tiempo que el PSOE local solicitaba el expediente de cesión del Jofre para este acto con el fin de conocer si se tramitó conforme a la normativa. 

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