La Diócesis promueve un encuentro para reavivar el matrimonio “á galega”

El evento se celebrará en la Domus Ecclesiae J. Meis

La delegación diocesana de Laicos, Familia y Vida organiza este sábado un encuentro dirigido a las parejas de la zona que han celebrado el sacramento del matrimonio en los últimos tres años. La cita se celebrará en la Domus Ecclesiae de Ferrol (20.30 horas).

Bajo el título “Entre fuego y Palabra: Reaviva tu matrimonio ‘á galega’”, la propuesta nace con la voluntad de “volver a reunir a las parejas que participaron en los cursillos prematrimoniales y acompañarlas en los primeros pasos de su vida conyugal”, explican desde la Diócesis. La iniciativa quiere ofrecer “un espacio de encuentro, escucha y convivencia en un ambiente distendido”.

En la carta de invitación, firmada por el obispo Fernando García Cadiñanos, y por la delegada de Laicos, Familia y Vida, Mar Sarmentero, se subraya la importancia de esta acción. “Acompañar el crecimiento de los nuevos matrimonios es una prioridad para nosotros; por eso queremos escucharos, encontrarnos y compartir un rato distendido y agradable”, señalan.

La jornada comenzará con un picoteo y continuará con una actividad para renovar el matrimonio “á galega”. Según explica la organización, el encuentro busca favorecer el diálogo y reforzar el vínculo conyugal a través de una dinámica marcada por la tradición y la cercanía. Además, se ha previsto un servicio gratuito de guardería para quien lo precise, indicándolo en la inscripción. Hay que confirmar asistencia en el WhatsApp 699 41 76 76 o el mail laicos@mondonedoferrol.org. L