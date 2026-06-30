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Ferrol

José Ignacio Villar retoma su cargo como director de la Autoridad Portuaria de Ferrol

El consejo de administración del Puerto aprobó este martes su incorporación a propuesta del nuevo presidente

Redacción
30/06/2026 22:50
El nuevo director de la Autoridad Portuaria, José Ignacio Villar
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José Ignacio Villar García retomó este martes su cargo como director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, un puesto que ya desempeñó entre 2001 y 2002 bajo la presidencia de Guillermo Grandío Chao. Así lo confirmó la institución ferrolana tras la aprobación del nombramiento, esta misma jornada, por parte del consejo de administración.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos –con especialización en Transportes– por la Universidad de Cantabria, el nuevo directivo cuenta con más de tres décadas de experiencia en la gestión de estas infraestructuras. De hecho, desde el organismo se destacó su paso por tres de los grandes puertos de Galicia –Ferrol, A Coruña y Vigo, en este último liderando el departamento de Explotación–.

Asimismo, la Autoridad Portuaria apuntó que Villar García, a lo largo de su trayectoria profesional, estuvo al frente de “proyectos de alto impacto”, como son las obras de construcción de los puertos exteriores de Caneliñas y Langosteira. De igual modo, también se enfatizó en su paso por Portos de Galicia, donde trabajó primero como director general y posteriormente como asesor de empresas para iniciativas internacionales.

José Ignacio, que toma el relevo de Jesús Casás, fue propuesto por el propio presidente de la institución, José Antonio Álvarez Vidal, de cara a “reforzar su equipo”.

De igual modo, durante la reunión del consejo de administración también tomaron posesión los nuevos vocales María Dolores García Caramés, Alfonso Villares Bermúdez y Rodrigo Tabaré Patiño, en representación del Concello de Cervo, la comunidad autónoma y los sindicatos, respectivamente.

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