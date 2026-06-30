Ferrol presume de nueva flota de vehículos para su servicio de limpieza y recogida de basura

A los vehículos presentados se sumarán en los próximos meses nuevos camiones de basura y cinco barredoras eléctricas Cedida

El gobierno local de Ferrol presentó este martes de forma oficial el primer lote de vehículos de la renovada flota del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Como se recordará, el pasado mes de febrero se adjudicó por cerca de 113 millones de euros el contrato para esta prestación de cara a la próxima década, reservando además de dicha cuantía una partida de doce millones, precisamente, para la adquisición de estas herramientas.

Así, con el encargo ya en funcionamiento –que se irá implantando de forma progresiva–, el Concello “aparcó” en la plaza de Armas parte de la nueva maquinaria, a la que se irán sumando nuevos vehículos a lo largo de los próximos meses –los camiones de basura, por ejemplo, se esperan para noviembre o diciembre–.

En el caso de los presentados este martes fueron dos desbrozadoras ILF Aspen 7; tres tractores John Deere 6M 125 con brazo de corte Indusari; tres barredoras de calzada Schmidt Cleango 500 con cepillos de limpieza intercambiables por otros de metal para trabajos de chapeo –en los próximos meses se incorporarán otras cinco eléctricas–; y dos transportes 4x4 Corvus Terrain DX4, a los que se suman tres remolques con sistema de limpieza a presión –con pistola y fregadora circular–.

Durante la presentación, el alcalde, José Manuel Rey, incidió en que estos equipamientos permitirán dar “un salto de calidade importantísimo no coidado das rúas e as prazas”, al tiempo que posibilitarán “mellorar as condicións de traballo” de los profesionales que prestan este servicio. “Non ten nada que ver utilizar estas máquinas con facer as labores manuais”, aseguró, señalando que, en el caso de los tractores, por ejemplo, se pasa de contar con dos a cinco, o en el de las limpiadoras a presión, que el Concello no tenía ninguna.

A este respecto, el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, destacó también que estos vehículos permitirán ofrecer la demandada prestación de desbroces continuos –en lugar de realizar dos al año–, una de las reclamaciones históricas de los vecinos del rural. En términos de costes, el edil avanzó que cada tractor está valorado en unos 136.000 euros, mientras que las Aspen 7 se sitúan en 196.000.