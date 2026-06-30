Ferrol acogerá el I Movilidad Fest

Una de las charlas organizada por Movilidad Humana sobre el proceso de regularización Jorge Meis

La Asociación Movilidad Humana celebrará el próximo 11 de julio, a partir de las 12.00 horas, el I Movilidad Humana Fest, una jornada gastronómica, cultural y comunitaria con la que pretenden conmemorar el final del proceso de regularización extraordinaria, “un momento histórico que ha supuesto esperanza para miles de personas migrantes y un intenso trabajo colectivo desarrollado por el tejido asociativo y la propia ciudadanía”, explican.

Argumentan desde la entidad que el “encuentro nace con un mensaje claro: el final de la regularización no significa el final de la lucha, sino el comienzo de una comunidad más organizada, fuerte y comprometida con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la construcción de un territorio donde todas las personas tengan su lugar”.

Se apunta también desde la agrupación que “durante estos once años, hemos acompañado a miles de personas en sus procesos migratorios, generando espacios de acogida, participación, incidencia política y apoyo mutuo”. Fruto de ese recorrido, añaden, “surge este encuentro, concebido como una celebración del camino realizado y del valor de construir comunidad desde la diversidad”.

Durante estos 11 años hemos acompañado a miles de personas en sus procesos migratorios Movilidad Humana

Pachamanca

El momento central de esta cita girará en torno a la Pachamanca, un plato tradicional de la cultura andina, que simboliza el agradecimiento a la naturaleza por los alimentos, la vida y el territorio que acoge. Además, como antesala a este gran momento de cocinado y disfrute se celebrará el día anterior un encuentro en el que se profundizará sobre la preparación de esta comida. Para disfrutar del cocinado y degustarlo es preciso reservar antes y abonar cuatro de los ocho euros que cuesta la tapa.

La cita incluirá actuaciones musicales y danza de diversos países, puestos de artesanía y gastronomía tradicional.