El gobierno local cuenta con que las obras del primer tramo de Rubalcava acaben en julio

Los afectados denuncian grandes agujeros, caídas, maquinaria en mitad del vial y corte de material sin emplear agua Jorge Meis

Las obras del primer tramo de la calle Rubalcava, entre Doutor Fleming y la avenida de Vigo, finalizarán a lo largo del presente mes de julio. Así lo afirmó este martes el alcalde, José Manuel Rey, al ser cuestionado sobre los retrasos que acumula la actuación y las numerosas quejas vecinales registradas en los últimos días.

A este respecto, el regidor apuntó que, por el momento, se mantiene el calendario establecido para el conjunto de la intervención –la primera fase, desde Sol–, asegurando que los trabajos de esta etapa concluirán entre finales de 2026 e inicios de 2027.

“Hemos tenido comunicaciones y el máximo nivel de exigencia con esa empresa y, por tanto, los plazos son los que hemos hecho públicos en su momento”, aseveró Rey Varela, incidiendo en que el gobierno ferrolano “mantiene su compromiso” de “ejecutar” estas labores según el cronograma previsto.

En cuanto a las quejas de los vecinos –que denuncian, por ejemplo, rampas mal colocadas, caídas y cortes de material sin agua que “llenan todo de polvo”–, el alcalde aseguró que “comprendía” su preocupación, señalando que, si bien se dio “un principio de año muy complicado” para las obras, “eso no justifica lo que está sucediendo en este momento” y que, por ello, espera “cambios en la ejecución de esa actuación”.

Cabe señalar que, cuando comenzó la intervención, desde el Concello se rechazó ofrecer fechas concretas para cada una de las fases, detallando que se había diseñado con plazos “amplios” para evitar que se contemplasen demoras.