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Ferrol

Cortes de tráfico puntuales en la calle Igrexa por la descarga de material para dos obras

Las restricciones afectarán al tramo comprendido entre Terra y Carmen

Redacción
30/06/2026 19:17
Cartel corte en Rúa Iglesia
Los operarios de la empresa responsable de los trabajos regularán el tráfico
Daniel Alexandre
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La Policía Local de Ferrol informó este martes de que se han programado para mañana miércoles dos cortes de tráfico puntuales en la calle Igrexa por la descarga de material de construcción en otras tantas obras.

Por un lado, el acceso al aparcamiento del Cantón de Molíns permanecerá cerrado entre las ocho y las diez de la mañana, si bien los conductores que desciendan por la calle Terra podrán circular por Igrexa en dirección a la plaza de Galicia y Concepción Arenal –serán los operarios de la empresa responsable de las labores quienes regularán el tráfico–. Por otro, entre las 08.00 y las 14.00 horas, se clausurará el tramo comprendido entre Rubalcava y Carmen.

Así, desde el cuerpo de seguridad municipal se ha agradecido a los vecinos su comprensión ante esta situación inusual, recomendando al mismo tiempo emplear itinerarios alternativos durante la primera mitad de la jornada.

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