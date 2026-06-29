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Diario de Ferrol

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Sorteo

Primer premio de la Lotería Nacional en Ferrol 

La administración número 6 de Julio Regueiro, en el Inferniño, vendió por terminal un boleto del número 33.478 dotado con 600.000 euros a la serie

Montse Fernández
Montse Fernández
29/06/2026 17:40
Premio Lotería Admon 6 Julio Regueiro
El lotero de la administración número 6 situada en el barrio del Inferniño
Jorge Meis
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La administración de loterías número 6 de Ferrol, la de Julio Regueiro, ubicada en el barrio del Inferniño, repartió un pellizco este fin de semana. 

Fue en el sorteo de la Lotería Nacional, cuyo primer premio recayó en el número 33.478, agraciado con 600.000 euros a la serie y del cual se vendió un único boleto. 

La venta no fue directa, como apuntan desde la administración, sino que se selló a través del terminal electrónico. El agraciado percibirá 60.000 euros.

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