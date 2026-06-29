Las fiestas de verano de Ferrol incluyen el Rock en Canido, que se celebra el 27 de agosto

Edición antrior del Rock en Canido J.R.C.

La programación de las fiestas de Ferrol se va desgranando poco a poco y tras los anuncios de conciertos como los de Celtas Cortos –26 de agosto– y el de Fangoria, dentro de La noche de Cadena 100 –el 21 de agosto–, el Concello de Ferrol ha informado ayer de una nueva edición de Rock en Canido, un evento que forma parte de las fiestas de verano y que ya está consolidado como un referente musical en la ciudad.

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La cita tendrá lugar el jueves 27 de agosto a partir de las 20.30 horas en el parque Antón Varela en Canido y en ella actuarán Los Deltonos, Shug R’Band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita.

El concejal de Fiestas, Arán López, destacó que esta es una potente apuesta por el rock en la ciudad, con artistas que llenarán el parque. El edil hizo un llamamiento a la ciudadanía para que asista a esta cita de primer nivel con la música.

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Las fiestas de verano, que tienen su colofón el día 31 de agosto con los fuegos del día de San Ramón, incluirán un total de diez conciertos en el escenario principal la plaza de Armas, entre el 21, día en el que darán comienzo los festejos, y el 30.

La propuesta musical de Rock en Canido descentraliza la programación hacia el barrio alto de la ciudad.