La población venezolana local se moviliza para enviar ayuda a su país tras el terremoto

Los promotores de una de las iniciativas solidarias que se desarrolló este fin de semana en la cafetería Al Toque Cedida

La población venezolana en Ferrolterra está viviendo con gran pesar todo lo que está aconteciendo en su país de nacimiento como consecuencia del doble seísmo que tuvo lugar el pasado miércoles.

Los colectivos se han movilizado para sumar esfuerzos y lograr recaudar fondos para sus allegados y familiares que están pasando apuros. Las redes se han llenado de iniciativas solidarias, una de ellas es la que promovieron varios clientes de la cafetería ‘Al Toque’, en la calle Real, donde durante el pasado fin de semana se ha desarrollado una recogida de alimentos no perecederos, ropa de bebé y adulto, productos de aseo o medicamentos.

Todo el material donado se envía a las instalaciones del Real Club Deportivo de A Coruña, desde donde se hará llegar a la población afectada. Los promotores de esta acción aseguran que se han visto desbordados y que mucha gente sigue contactándoles para colaborar, de modo que ya estudian cómo canalizar la nueva ayuda para que pueda enviarse de nuevo a Venezuela.

Otros venezolanos en la urbe recaudan fondos también para casos más concretos, de familiares o allegados, como es el caso Jesney J. Peroza, quien perdió a su madre y su hogar tras el seísmo y ahora está en la calle con sus dos hijos. Para ayudarlo se puede enviar Bizum a: Angélica Ledezma (604020947) o Mariana Enes (647929257).